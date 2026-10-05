「戰爭遲早轉向我們」梅爾茨突訪基輔 再軍援10億歐元

烏克蘭總統澤倫斯基（左）和德國總理梅爾茨（右）4日在基輔遭俄軍無人機破壞的烏克蘭國家科學院前向媒體發表談話。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 德國總理梅爾茨訪問基輔，宣布新增軍援與能源援助超過13億歐元，並警告若不遏止俄羅斯，戰爭遲早會擴及歐洲。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）4日突訪烏克蘭 首都基輔（Kyiv），展現對烏克蘭抵抗俄羅斯 入侵的支持。英國天空新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基 證實，德國將提供烏克蘭新的國防和能源援助方案，價值超過13億元（歐元，下同，約14.6億美元）。同日，俄羅斯再次對包括首都基輔在內的烏克蘭多地發動新的攻擊，基輔又一座主要橋梁成為俄軍的攻擊目標。

澤倫斯基在社群媒體X寫道，這項「全面」協議價值超過13億歐元，其中包括武器援助，及因應冬季來臨支援烏克蘭能源部門的相關措施。梅爾茨在記者會證實，這項協議包括10億歐元的軍事援助，及3.5億歐元的能源援助。

澤倫斯基說：「截至目前，我們簽署15項協議和文件，大多是關於安全合作、生產、相關採購、對德國企業訂單和在烏克蘭境內的聯合專案。這些協議總價值超過85億歐元（約95億美元）。」

他說，雙方也簽署一項「特別協議」，將進一步強化烏克蘭與德國在反無人機方面的合作。

路透報導，梅爾茨抵達後發表聲明表示：「我今天來到基輔，因為烏克蘭在接下來的幾周需要我們所有人的支持。如果不制止俄羅斯，俄羅斯的戰爭機器遲早會轉而對付我們。」

隨行的還有經濟部長萊歇（Katherina Reiche），以及由西門子能源（Siemens Energy）、感測器大廠亨索德（Hensoldt）、軍工企業狄爾防務（Diehl Defence）、無人機製造商量子系統（Quantum Systems）等公司高階主管組成的經濟代表團。

梅爾茨這次也預期會敦促烏克蘭政府，在歐盟夥伴國的要求下推動包括反貪腐等改革進展。

外界預期，這次焦點之一，將是快速生產由量子系統成功測試的「反噴射機」無人機。自今夏以來，俄羅斯每天動用數十架高速噴射攻擊無人機，鎖定烏克蘭的民用與軍事基礎設施。

澤倫斯基表示，因應莫斯科升級攻擊民用基礎設施、企圖迫使基輔及其他城市居民逃離的「新戰略」，烏克蘭武裝部隊將加大對俄羅斯煉油廠的打擊力度。對此，俄國國防部回應，俄軍將加強對基輔及烏克蘭其他地區的攻擊。

此外，澤倫斯基表示，美國希望在10月底前促成新一輪美俄烏三方會談，討論如何結束持續4年半的俄烏戰爭。

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