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俄狂炸跨河大橋 基輔陷緊急狀態 市長示警「正被撕裂」

編譯中心／綜合3日電
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橋面受損後，造成交通嚴重阻塞。（路透）
橋面受損後，造成交通嚴重阻塞。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄軍無人機連日攻擊基輔兩座跨河大橋，造成交通中斷。
  • 重點二：北方大橋與南方大橋受損，橋面、電纜及防護設施皆遭破壞。
  • 重點三：市長警告首都局勢嚴峻，冬季前民生與能源壓力恐再升高。

AI摘要

文章摘要整理：

俄軍持續以無人機打擊基輔跨第聶伯河橋梁與關鍵基礎設施，造成交通受阻與市區壅塞，市長警告首都正面臨嚴峻緊急狀態。

俄羅斯連日加大對烏克蘭首都基輔關鍵基礎設施的攻擊，橫跨第聶伯河的北方大橋3日遭俄軍無人機襲擊，橋面及無軌電車電纜受損，東岸往西岸交通一度中斷。此前南方大橋也連續遭到攻擊。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）警告，首都正進入緊急狀態局勢，並形容俄軍攻擊「正在撕裂基輔」；市府同時召開危機會議，因應交通及關鍵基礎設施遭持續打擊。

克里契科3日在Telegram表示，北方大橋遭到攻擊後，緊急救援人員已趕赴現場，橋面及無軌電車電纜受損，左岸前往右岸的交通受到阻斷。路透報導，這起攻擊發生在基輔發布無人機警報後不久，北方大橋是市內重要跨河通道之一。

北方大橋遇襲前，南方大橋已成為俄軍攻擊目標。烏克蘭地方官員表示，俄軍10月1日及2日多次以無人機攻擊南方大橋，造成橋面、橋墩及地鐵相關防護設施受損，當局最終關閉大橋及相關地鐵通行。由於南方大橋是基輔重要交通幹線，封閉後市區立即出現嚴重塞車，公共運輸也受到影響。

基輔位於第聶伯河兩岸，橋梁是連接城市東西兩側的重要交通命脈。隨著南方大橋及北方大橋接連遭到攻擊，加上其他跨河橋梁實施交通限制，市區交通壓力迅速升高。歐洲新聞網報導，部分通勤民眾因交通受阻被迫步行跨越橋梁，汽車及公車則出現長時間排隊。

克里契科2日曾警告，基輔目前面臨非常嚴峻的局勢。他表示，俄軍持續打擊首都重要基礎設施，包括交通、能源及其他民用設施。烏克蘭官員擔心，隨著冬季即將到來，俄軍可能進一步加強對能源及交通系統的攻擊，增加首都民眾生活及運輸壓力。

俄羅斯方面則宣稱，將繼續對烏克蘭發動「有針對性的報復性攻擊」。俄外交部3日再次呼籲身處基輔的外國公民及外交人員離開，並警告不要前往烏克蘭。聲明表示，部分外國人沒有聽從此前警告，俄軍將持續發動大規模攻擊，任何忽視警告者須自行承擔可能發生的後果。

俄羅斯自2022年2月全面入侵烏克蘭後，基輔一直是俄軍飛彈及無人機攻擊的重要目標，但戰事主力長期集中在烏克蘭東部及南部前線。近期俄軍對基輔交通及關鍵基礎設施的攻擊明顯增加，尤其是連續鎖定跨越第聶伯河的主要橋梁，引發烏克蘭方面對首都交通及民生受到進一步衝擊的憂慮。

此次橋梁接連遇襲，也被視為俄烏戰事進入冬季前的重要發展。除了直接造成交通中斷，橋梁受損也可能影響人員、物資及公共運輸往來。基輔市政府目前持續搶修受損設施，並依據空襲警報及橋梁狀況調整交通安排。面對俄軍持續發動無人機攻擊，首都當局也加強民防及基礎設施應變工作。

俄羅斯發動攻擊，橫跨第聶伯河的橋面受損嚴重。（路透）
俄羅斯發動攻擊，橫跨第聶伯河的橋面受損嚴重。（路透）

精華 FAQ

  • 攻擊重點是橫跨第聶伯河的北方大橋與南方大橋，無人機造成橋面、電纜、橋墩與防護設施受損，導致東西岸交通一度中斷，市府被迫緊急調整交通安排。

  • 市長克里契科表示，首都正進入非常嚴峻的緊急狀態，俄軍持續打擊交通、能源等民用設施，並形容攻擊正在撕裂基輔，市府已召開危機會議應對。

  • 南方大橋封閉後已引發嚴重塞車，部分通勤民眾被迫步行跨橋，汽車與公車長時間排隊，公共運輸運作也受干擾；若攻擊持續，冬季民生壓力可能進一步上升。

俄羅斯 烏克蘭

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