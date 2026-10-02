我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代下職場新人最該練的技能？ IBM人才長點出2項關鍵能力

整理包／伊朗女歌手被判鞭74下 鞭刑有多可怕？

基輔再響爆炸聲 俄要「凍倒」烏克蘭？紐時揭下波攻勢目標：斷水斷電

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯接連空襲烏克蘭電網，造成基輔停電。圖為今年2月停電期間的一棟公寓大樓。（美...
俄羅斯接連空襲烏克蘭電網，造成基輔停電。圖為今年2月停電期間的一棟公寓大樓。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯新一波冬季攻勢鎖定烏克蘭能源與供水系統，欲以斷電斷水迫使城市陷入寒冷黑暗；烏方雖積極修復防護，仍憂難擋持續打擊。

俄烏戰爭即將進入第五個冬天，基輔再度響起爆炸聲。本周三凌晨，俄羅斯飛彈與無人機擊中一座大型火力發電廠和其他能源設施。天亮時，好幾個社區已斷水斷電。

烏克蘭官員說，這只是序幕，俄羅斯正展開新一波攻勢，要讓重點城市陷入寒冷與黑暗，最終瓦解民心與戰力。

紐約時報引述兩名知情人士報導，烏克蘭能源部長什米哈爾（Denys Shmyhal）兩周前在巴黎，向歐洲夥伴展示一份烏方聲稱攔截到的俄羅斯計畫。文件內容包括動用多達1,000枚飛彈、無人機與炸彈，分三階段癱瘓烏克蘭電網。

首先打擊西部邊境附近的變電站，切斷自歐洲進口的電力；接著摧毀水力發電廠；最後，攻擊距核反應爐不到1.6公里、連接電網的輸電設施，迫使三座運轉中的核電廠停機。

文件還顯示，俄羅斯擬首度大規模攻擊烏克蘭供水系統，包括抽水站與污水處理設施。目標是癱瘓基輔、哈爾科夫與敖德薩等城市的電力、暖氣與用水，削減其90%供電、最多90%供暖，並嚴重破壞下水道系統。

紐時表示，無法獨立驗證這份以俄文撰寫、日期標示為8月的文件。但俄羅斯總統普亭已公開表示，今冬將大規模攻擊烏國能源設施，報復烏方攻擊俄國煉油廠。

過去幾個月，烏克蘭當局斥資數億美元修復電廠與變電站，在關鍵設施上方建造防護結構，並安裝較難被擊中的小型發電設施，例如燃氣渦輪機。民眾也囤積電池與用瓦斯的小型暖爐。

但能源專家警告，這些最多只能緩衝打擊。智庫DiXi集團的負責人帕芙連科（Olena Pavlenko）形容，電網已歷經四個戰時冬季的摧殘，再撐一個冬天「就像用一個肺在跑馬拉松」。

去冬是戰爭開打以來最艱難的一個冬天。基輔居民經常每天停電12小時以上，抽水幫浦斷電，使高樓住戶無水可用，而電梯停擺，他們出入只能一層層爬樓梯。

一位居民回憶，去年1月，家裡整整兩周沒有暖氣，她只能用冷水為三歲女兒洗澡。她在小瓦斯爐上燒磚塊試圖取暖，卻沒什麼用。

烏克蘭擔心，今年冬季更難熬。研究機構Ukraine Facility Platform能源分析師查圖莉安（Maria Tsaturian）指出，烏國近幾個月修復的5GW（百萬瓩）發電能力，可能只需幾波攻擊就會被摧毀。

精華 FAQ

  • 報導指出，俄方目標不只電網，還包括水力發電廠、輸電設施，以及首次大規模攻擊供水系統，像抽水站與污水處理設施，藉此癱瘓城市生活機能。

  • 計畫先打西部邊境附近變電站，切斷來自歐洲的電力；再摧毀水力發電廠；最後攻擊靠近核反應爐的輸電設施，迫使3座運轉中的核電廠停機。

  • 烏方近幾個月投入數億美元修復電廠與變電站，並在關鍵設施上方加建防護結構，也部署較難命中的小型發電設備；但專家仍認為，面對多波攻擊，防禦效果有限。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

杜拜航空攻擊事件後 機組人員恐面臨更嚴格安檢

下一則

遭影射說謊？烏公開北韓戰俘移交否認保密 李在明怒轟要道歉：已盡量禮貌

延伸閱讀

俄羅斯無人機猛轟基輔 烏克蘭國家科學院陷火海

俄羅斯無人機猛轟基輔 烏克蘭國家科學院陷火海
俄國選舉日變遇襲日 烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

俄國選舉日變遇襲日 烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈
澤倫斯基稱若俄羅斯停手 烏準備暫停攻擊能源設施

澤倫斯基稱若俄羅斯停手 烏準備暫停攻擊能源設施
烏克蘭發動大規模無人機攻擊 擊中莫斯科地區煉油廠

烏克蘭發動大規模無人機攻擊 擊中莫斯科地區煉油廠

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收