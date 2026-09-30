俄無人機狂轟基輔 烏國家科學院陷火海、大學改遠距授課

位於烏克蘭基輔的國家科學院28日遭俄羅斯無人機襲擊後，建物發生大火，消防人員試圖控制火勢。（歐新社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄軍29日再度以無人機和飛彈猛攻基輔，多地傳出傷亡與建物受損。

俄軍29日再度以無人機和飛彈猛攻基輔，多地傳出傷亡與建物受損。 重點二： 烏克蘭國家科學院遭噴射無人機撞擊起火，助理喪命、戈布林受傷。

烏克蘭國家科學院遭噴射無人機撞擊起火，助理喪命、戈布林受傷。 重點三：基輔大學改遠距授課至10月16日，澤倫斯基籲增援防空系統。

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯連日以無人機與飛彈重創基輔及多個城市，國家科學院遭攻擊引發火災，周邊大學停課改遠距，烏方並緊急調整防務應對。

俄羅斯 28日攻擊烏克蘭 國家科學院(National Academy of Sciences)後，29日再度針對烏克蘭首都基輔及多個城市發動新一波大規模無人機 與飛彈襲擊，造成嚴重平民傷亡與設施破壞。隨著邁入第5年的俄烏戰爭持續升溫，基輔安全局勢顯著惡化，不僅頂尖學府被迫關閉校園改為遠距授課，國防部長也取消訪歐行程以應對緊急局勢。

根據中央社及央廣引述法新社報導，網路流傳影像顯示，一架高速噴射動力無人機以大角度撞擊位於基輔市中心的烏克蘭國家科學院後爆炸，現場濃煙密布並伴隨烈火。該建築鄰近德國大使館、國家歌劇院及政府機關，烏克蘭前國家安全暨國防委員會秘書長戈布林（Volodymyr Gorbulin）在襲擊中受輕傷，其助理則不幸身亡。

國家科學院隨後發表聲明，強烈譴責這起無差別襲擊為「俄羅斯恐怖主義」與「野蠻行徑」，指其企圖摧毀烏克蘭的科學、教育與文化。

受襲擊影響，毗鄰國家科學院的基輔頂尖學府「塔拉斯．謝甫琴科國立大學」於29日宣布，因應日間無人機襲擊激增及安全惡化，全校改採遠距教學模式至10月16日。

除了國家科學院，基輔市內一處醫療設施亦遭到襲擊。戰火同時波及首都以外地區：中部城市第聶伯羅（Dnipro）一處商業中心遇襲，造成4人死亡、至少19人受傷；東南部城市札波羅熱（Zaporizhzhia）有30名平民受傷，其中3人傷勢嚴重；東部城市哈爾科夫（Kharkiv）的住宅區亦遭受襲擊，死傷人數尚待統計。

數周來，俄羅斯晝夜不停的無人機和飛彈襲擊引發了長達數小時的空襲警報，嚴重擾亂了這座約有300萬居民的城市日常生活。

面對俄軍開始部署速度更快、更難攔截的新型噴射無人機，基輔頻繁響起長達數小時的空襲警報，嚴重影響約300萬居民的生活。烏克蘭總統澤倫斯基再次呼籲西方盟友提供更多美製「愛國者」等防空攔截系統。為應對急遽升級的防務危機，烏克蘭國防部長赫馬拉（Yevgeniy Khmara）已正式取消原定前往德國與挪威的訪問行程，留守國內處理相關防務事宜。

位於烏克蘭基輔的國家科學院28日遭俄羅斯無人機襲擊後，建物發生大火，消防人員試圖控制火勢。（美聯社）

烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）一處商業中心28日遭到俄羅斯無人機攻擊，造成4人死亡、至少19人受傷。圖為消防員在事發現場。（路透）