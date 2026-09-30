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北韓擬再派1萬士兵赴俄參戰 南韓援烏因1事添變數

編譯中心／綜合29日電
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北韓擬再派兵1萬人赴俄羅斯；圖為今年4月揭幕的北韓海外軍事行動戰功紀念館，該紀念...
北韓擬再派兵1萬人赴俄羅斯；圖為今年4月揭幕的北韓海外軍事行動戰功紀念館，該紀念館旨在緬懷在俄烏戰爭中為俄羅斯作戰而陣亡的北韓士兵。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：澤倫斯基稱俄境內已有逾8000名北韓軍人，並準備再部署1萬人。
  • 重點二：烏克蘭與南韓估算，北韓自2024年起已派1.4萬至1.5萬兵力援俄。
  • 重點三：南韓不滿烏方公開移交北韓俘虜，正考慮暫停非致命軍援。

AI摘要

文章摘要整理：

北韓持續增派兵力與軍援支持俄羅斯作戰，但烏克蘭公開移交北韓俘虜一事引發首爾抗議，恐使南韓對烏克蘭援助出現變數。

烏克蘭總統澤倫斯基28日在社群平台X發文指出，根據有關俄國境內北韓軍力部署的最新資料，俄羅斯境內目前已有超過8000名北韓軍人，且正準備挑選與訓練再部署1萬名兵力派往俄國。

根據烏克蘭和南韓的估算，自2024年以來，北韓約已派遣1.4萬到1.5萬名軍人支援俄羅斯在烏克蘭的戰事，多數部署在俄羅斯西部的庫斯克（Kursk）地區，協助抵禦烏克蘭的進攻。澤倫斯基今年8月曾表示，最多可能有5萬名北韓士兵被派往俄羅斯參戰，並呼籲南韓支援烏克蘭空防。此外，根據烏克蘭方面及獨立評估，北韓也已向俄羅斯提供數百萬發火炮及迫擊砲彈藥，還包括彈道飛彈、長程火砲系統及多管火箭系統。

然而，兩國的外交關係近期出現摩擦。澤倫斯基上周公開烏克蘭已將兩名遭俘北韓士兵移交給南韓一事，並由烏克蘭總統辦公室否認保密協議的存在，引發基輔與首爾之間的分歧與抗議。

根據南華早報報導，南韓總統府宣傳高級祕書成耆鴻27日發表聲明，指責基輔單方面披露並隨後發表「否認保密協議存在的虛假官方聲明」，嚴重破壞韓烏關係和信任。首爾當局對於澤倫斯基的宣布表達遺憾，強調雙方原本協議將移交事宜保密，並指出南韓正在「審查可能需要採取的其他應對措施」，可能包括暫停向烏克蘭提供非致命性軍事援助。

南韓先前於7月經南韓總統李在明與澤倫斯基舉行峰會後，宣布將向烏克蘭提供1億美元的援助計畫。由於南韓法律禁止向積極參與武裝衝突的國家出口武器，該項援助並未包含致命性武器，主要項目為非致命性軍事和醫療物資，包括頭盔、防彈背心、帳篷、毯子和急救包，以及財政和基礎設施援助。

對於兩國的緊張局勢，南韓外國語大學俄羅斯研究教授諸成勳表示，這場爭端最終可能會「使南韓更不願意支持烏克蘭」，並強調「信任在外交關係中至關重要」。

精華 FAQ

  • 澤倫斯基表示，根據最新資料，俄羅斯境內已有超過8000名北韓軍人，且正準備挑選並訓練再部署1萬名兵力前往俄國，顯示北韓援俄規模可能進一步擴大。

  • 依烏克蘭與南韓估算，北韓自2024年以來已派遣約1.4萬到1.5萬名軍人支援俄羅斯，且多數部署在庫斯克地區，主要協助俄軍抵禦烏克蘭攻勢。

  • 主因是烏克蘭公開移交2名北韓俘虜給南韓，並否認保密協議存在，讓首爾認為基輔破壞信任；南韓已表示將審查其他應對措施，甚至可能暫停非致命性軍援。

北韓 南韓 澤倫斯基

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