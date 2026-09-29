我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

第33屆金鷹獎揭曉 于和偉三度封帝 宋佳奪視后落淚

為何滯美？潘石屹自爆「因收到任志強1封信」

俄羅斯無人機猛轟基輔 烏克蘭國家科學院陷火海

中央社基輔29日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於烏克蘭基輔的國家科學院28日遭俄羅斯無人機襲擊後，建物發生大火，消防人員試圖...
位於烏克蘭基輔的國家科學院28日遭俄羅斯無人機襲擊後，建物發生大火，消防人員試圖控制火勢。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

俄羅斯持續以無人機與飛彈攻擊基輔及多地，導致國家科學院起火、多人傷亡，烏克蘭則再度呼籲西方提供更強防空支援。

俄羅斯攻擊烏克蘭國家科學院（National Academy of Sciences）後，今天再度猛轟烏克蘭；基輔當局表示，第聶伯羅、札波羅熱等地區都有民眾傷亡。

法新社報導，俄羅斯以無人機與飛彈攻擊基輔的情況日益頻繁，邁入第5年的俄烏戰爭已成二戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

烏克蘭空軍發布警報，警告有無人機逼近後，首都基輔再次遭到砲火攻擊。

網路流傳的影像顯示，一架高速無人機以大角度撞上國家科學院後爆炸，刺鼻濃煙直竄天際。畫面可見民眾探出窗外查看，明亮的橘色火焰吞噬建築物部分區域。

位於烏克蘭基輔的國家科學院28日遭俄羅斯無人機襲擊後，建物發生大火，消防人員試圖...
位於烏克蘭基輔的國家科學院28日遭俄羅斯無人機襲擊後，建物發生大火，消防人員試圖控制火勢。歐新社

烏克蘭前國家安全暨國防委員會秘書長戈布林（Volodymyr Gorbulin）告訴公共廣播電視台Suspilne，事發時他正在科學院工作，人受到輕傷，他的助理則在建築物附近喪命。

當晚，法新社記者在基輔聽到多起爆炸聲，烏克蘭空軍也警告，彈道飛彈正朝基輔方向襲來。

烏克蘭國家科學院鄰近德國大使館、一座大教堂、國家歌劇院及政府建築。

烏克蘭當局表示，基輔的文化景點、政府建築和學校過去都曾遭受攻擊；國家科學院譴責這是「俄羅斯恐怖」與「野蠻行徑」，攻擊「只是在工作場所上班的無辜民眾…以及烏克蘭的科學、教育與文化」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，另一起攻擊擊中首都一處醫療設施，首都之外地區也無法倖免。

中部城市第聶伯羅（Dnipro）一處商業中心遇襲，造成4人死亡、至少19人受傷；東部城市哈爾科夫（Kharkiv）一處住宅區也遭遇攻擊，死傷人數不明。

東南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）也受到攻擊，當地軍事行政部門表示，有30名平民受傷，其中3人傷勢嚴重。

澤倫斯基上周再次呼籲烏克蘭西方盟友加強軍事援助，包括提供美製「愛國者」（Patriot）防空攔截系統，這類系統能夠擊落威力強大的彈道飛彈。

路透報導，烏克蘭國防部表示，由於俄羅斯對基輔的攻擊升高，國防部長赫馬拉（Yevgeniy Khmara）取消原定今天前往德國的行程。

烏克蘭國防部一名消息人士說，赫馬拉已取消前往德國和挪威的行程，原因是「烏克蘭局勢及俄羅斯攻勢加劇，必須迅速處理相關事務」。

烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）一處商業中心28日遭到俄羅斯無人機攻擊，造...
烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）一處商業中心28日遭到俄羅斯無人機攻擊，造成4人死亡、至少19人受傷。圖為消防員在事發現場。路透

精華 FAQ

  • 基輔的烏克蘭國家科學院遭無人機撞擊後爆炸起火，附近建築與文化設施也受波及，現場傳出人員傷亡，凸顯首都再度成為俄軍空襲重點。

  • 第聶伯羅一處商業中心遇襲，造成4人死亡、至少19人受傷；札波羅熱有30名平民受傷，其中3人重傷，哈爾科夫住宅區也遭攻擊。

  • 澤倫斯基再次呼籲西方盟友加強軍援，特別是提供能攔截彈道飛彈的愛國者系統；同時國防部長也因局勢緊急取消赴德國與挪威行程。

俄羅斯 烏克蘭 無人機

上一則

颶風波洛登陸墨西哥 海水直撲街道、學校停課

延伸閱讀

俄國選舉日變遇襲日 烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

俄國選舉日變遇襲日 烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈
「波羅的海從未這麼脆弱」俄機闖國際空域遭瑞典、芬蘭攔截

「波羅的海從未這麼脆弱」俄機闖國際空域遭瑞典、芬蘭攔截

烏克蘭發動大規模無人機攻擊 擊中莫斯科地區煉油廠

烏克蘭發動大規模無人機攻擊 擊中莫斯科地區煉油廠
烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」

烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查
紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉