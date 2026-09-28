烏戰4年來德俄外長首會 激烈交鋒沒交集

俄羅斯外長拉夫羅夫（左）與德國外交部長瓦德福（右二）26日在聯大期間會晤。 （路透）

AI摘要 文章摘要整理： 德俄外長在俄軍入侵烏克蘭逾4年後首次會面，卻在聯大場邊激烈交鋒、毫無共識；同時俄烏仍持續以無人機與飛彈互相攻擊。

德國外交部長瓦德福26日在聯合國大會場邊與俄羅斯 外長拉夫羅夫會晤時，當面呼籲莫斯科「停止危險的升級行動」。這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭 逾4年來，德俄兩國首次進行外長級對話，會談持續約20分鐘。但兩人明顯仍只是各說各話，沒有突破，結束時雙方握手離場。

中央社綜合路透和法新社報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，身為烏克蘭重要盟友的德國與俄羅斯關係陷入冰點。今年8月德國東部萊比錫─哈雷機場發生無人機襲擊未遂事件後，雙方緊張情勢更趨升溫。

德國政府這個月表示，已認定俄羅斯應對這起無人機襲擊企圖負責，並因此採取一系列應對措施，包括關閉柏林（Berlin）的一處領事館與一間俄國 文化中心。俄羅斯駐德大使館則稱相關指控是「捏造的挑釁」及「德國新一波反俄情緒的體現」。

瓦德福會後向德媒稱，雙方進行了一場「激烈交談」，沒有在關鍵議題上達成任何協議。他當面警告俄方不要進一步升級與德國、歐洲及北約之間的緊張局勢，強調德國與烏克蘭站在一起，將繼續對俄施加經濟壓力。

他又敦促俄羅斯作好談判準備，並稱已向拉夫羅夫提供讓烏局勢降級的機會，但未獲回應。德國代表團消息人士透露，瓦德福呼籲俄方就通過黑海出口糧食達成協議，指出時間緊迫，全球南方國家面臨糧食短缺，各方必須建設性地參與。

拉夫羅夫則說，雙方會談「了無新意」，瓦德福只是重複了德國的官方立場。拉夫羅夫憶述自己當時對瓦德福說：「若只是這些，你完全可以打電話給我，讓我去看你在聯合國大會上的發言。」

拉夫羅夫當天在聯合國大會一般性辯論發言中談到烏克蘭問題，指責歐洲竭盡全力阻撓和平解決，破壞談判前景。他又稱西方為遏制俄而親手摧毀歐洲安全體系，幻想讓俄遭受戰略失敗，最終只會將戰爭挑唆者引入戰略死胡同。

另一方面，俄羅斯國防部27日發布通報稱，俄軍於26日深夜至27日凌晨發動大規模襲擊，使用無人機打擊了烏克蘭的物流中心、港口、交通基礎設施，以及為烏軍服務的通信中心和船隻。

俄國防部表示，俄軍打擊烏克蘭基利亞港的烏軍「東方」海軍基地司令部、烏國家邊防局基地、4座存放烏軍裝備的倉庫及泊位設施等。位於基輔市的沃達豐公司數據處理中心亦遭到打擊，該中心是為烏軍提供移動通信、高速互聯網和情報數據傳輸的主要服務商之一。俄軍還打擊了基輔州一處儲存和分發西方援烏軍事物資的後勤物流中心及一艘前往敖德薩港的軍用物資運輸船。

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，烏軍自27日凌晨起展開反擊，襲擊了對俄軍至關重要的多個地點，包括位於頓涅茨克地區的俄軍無人機發射設施、盧甘斯克地區的兩個彈藥庫、羅文基市的後勤倉庫，以及新安夫羅西耶夫斯克市的燃料倉庫等。