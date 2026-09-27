我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／李灝宇菜鳥年87安10轟收官 證明台灣野手也能固定先發

多家超市採買清單曝光 華人：買錯地方恐多花一倍錢

澤倫斯基自曝移交北韓戰俘 惹怒南韓 首爾為何要求基輔道歉？

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基在聯大演說時，公開兩名北韓戰俘已移交南韓，引發首爾不滿。(路透...
烏克蘭總統澤倫斯基在聯大演說時，公開兩名北韓戰俘已移交南韓，引發首爾不滿。(路透)

南韓總統府周日（27日）對烏克蘭表達強烈不滿，要求基輔正式解釋並道歉，原因是烏方先要求對兩名北韓戰俘移交南韓一事保密，烏克蘭總統澤倫斯基卻在聯大演說中單方面公開此事，隨後更否認雙方曾達成保密協議。

路透報導，南韓總統府公關首席秘書成耆洪在聲明中表示，烏克蘭先前曾透過多個管道反覆與南韓討論移交事宜，並主動要求保密，主要是擔心消息曝光後，引發烏國國內批評，指責基輔當局放棄以這兩名士兵交換烏克蘭戰俘的機會。南韓則考量戰俘及其留在北韓家人的安全，以及外交與人道因素，同意不公開。

但澤倫斯基上周在聯合國大會宣布，兩名在俄羅斯協助作戰時被俘的北韓士兵，近期已移交南韓。

南韓總統李在明在X平台發文，強調「從各方面來看，都不應公開」移交一事，雙方也確有保密協議。他說：「不知道是什麼情況，導致烏方不顧保密協議披露此事，但這令人深感遺憾。」

成耆洪警告，烏方的否認已嚴重損害兩國政府間的信任，可能傷害雙邊關係。烏克蘭駐首爾大使館未立即回應置評請求。

這兩名士兵於2025年1月在俄羅斯庫斯克地區被俘，是平壤2024年派兵參戰以來首批被活捉的北韓士兵。

精華 FAQ

  • 因烏方原先要求保密，卻由澤倫斯基在聯大演說中單方面公開，之後又否認有保密協議。首爾認為此舉違反約定，已損害雙方政府互信。

  • 報導指出，烏方擔心消息曝光後，會引發國內批評，認為基輔放棄了以這2名北韓士兵交換烏克蘭戰俘的機會，因此主動要求低調處理。

  • 他們於2025年1月在俄羅斯庫斯克地區被俘，是平壤於2024年派兵參戰以來首批被活捉的北韓士兵，因而具有高度政治與外交敏感性。

北韓 澤倫斯基 南韓

上一則

骨董車一字排開 羅馬公益募款助弱勢老人

延伸閱讀

烏克蘭公布北韓戰俘移送消息 南韓要求道歉

烏克蘭公布北韓戰俘移送消息 南韓要求道歉
數十年北韓政策大轉彎 李在明：川普應放寬對平壤制裁交換凍結核武

數十年北韓政策大轉彎 李在明：川普應放寬對平壤制裁交換凍結核武
烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」

烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」
澤倫斯基：北韓藉俄烏戰爭低成本練兵 威脅東亞安全

澤倫斯基：北韓藉俄烏戰爭低成本練兵 威脅東亞安全

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

2026-09-20 07:20

超人氣

更多 >
NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依