俄羅斯空襲烏克蘭哈爾科夫農場 6人喪命

俄羅斯24日攻擊烏克蘭首都基輔的住宅區。圖為一名警察站在事發現場。路透

烏克蘭 總理柯瑞 茨基表示，哈爾科夫（Kharkiv）地區一處農場今天遭俄羅斯 空襲，6人喪生。

法新社報導，烏克蘭全國多地接連遭受俄軍大規模空襲，導致平民死傷與基礎設施受損。

柯瑞茨基（Sergiy Koretsky）在通訊軟體Telegram發文說：「一架無人機今天上午擊中一處農業企業設施。」他的發言人告訴記者，這起攻擊造成6人死亡；柯瑞茨基稍早表示有7人罹難。

緊急救援單位也證實有6人喪命。地區檢察官辦公室指出，這座農場位於哈爾科夫東南方的楚固耶夫市（Chuguiv），事發當時員工正在一處儲藏設施內分揀蔬菜。

6 farm workers were killed during a morning Russian strike on the Kharkiv region‼️ At the time of the attack, they were sorting vegetables... Terrorist bastards killed them for no reason at all, except being Ukrainians in Ukraine! https://t.co/w7lV4lZZJQ — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 24, 2026

▲ 影片來源：X＠BohuslavskaKate（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

檢方公布的影像顯示，一間倉庫內部嚴重受損，地上散落著看似成堆的蘋果，屋頂破了一個大洞。

烏克蘭當局聲明指出：「初步資料顯示，敵軍使用一款名為Banderol的小型巡弋飛彈。」

Banderol是一種低成本混合型武器，兼具巡弋飛彈和攻擊型無人機的特性。俄羅斯軍方已大規模部署這類武器，主要用於壓制烏克蘭防空系統。

俄羅斯全面入侵烏克蘭迄今已逾4年半，俄烏雙方近幾個月來加強相互空襲行動，導致平民傷亡人數增加。