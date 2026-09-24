我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍跪地擦紅毯迎習 12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

「惡血女王」霍姆斯可能明年8月轉進中途之家 紀錄片下月上映

烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」

編譯中心／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基23日出席聯合國大會，並發表演說。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基23日出席聯合國大會，並發表演說。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：澤倫斯基指控俄羅斯動用來自47國的第三國戰士參戰。
  • 重點二：北約高層警告普亭因戰事延宕而變得更肆無忌憚與冒險。
  • 重點三：歐美官員對俄羅斯是否會直接攻擊北約，仍持審慎與分歧看法。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)23日指控，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)動用來自47個國家的第三國戰士，投入俄方對烏克蘭發動的戰爭。而北大西洋公約組織駐歐洲副司令22日指出，隨著烏克蘭戰事延宕且企圖分化西方盟友，俄羅斯總統普亭正變得「愈發肆無忌憚、危險，且更願意冒險」

中央社引述法新社報導，澤倫斯基在聯合國表示：「普亭總在尋找能幫助他殺更多人的人，為每一公里土地殺更多人，奪取更多領土，並占領另一個國家，而非就此罷手，治理自己的國家。」

他還說，烏克蘭得悉，俄羅斯在這場戰爭中動用來自47個國家的公民。迦納、尼泊爾和印度等國公民都被捲入這場衝突。澤倫斯基也指出：「最近，我們將2名北韓戰俘送往南韓。要活捉這些人並不容易。」

另外，英國皇家空軍上將史特林格(John Stringer)在愛沙尼亞一場安全會議上接受美聯社專訪。在此之前，部分歐洲領導人已示警，莫斯科當局計畫透過更大膽的攻擊來測試北約集體防衛條約，相關行徑已包含蓄意破壞與間諜活動。

史特林格警告，北約成員國必須對當前這種「緊張不安的環境」有所警惕，並謹慎做出回應，因為普亭正試圖挑釁北約，企圖誘使盟軍做出「過度反應」。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)上周表示，俄羅斯可能會以無人機或飛彈蓄意攻擊北約國家，事後再聲稱是意外。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)對此表示認同，並已要求政府擬定方案，保護關鍵基礎設施免遭潛在的無人機襲擊與網路攻擊。

其他歐洲官員則認為，來自俄羅斯的威脅固然嚴重，但呼籲各方保持冷靜。

一名匿名討論敏感安全事務的英國國防官員指出，英方的評估認為普亭並未尋求與北約發生直接衝突。

與俄羅斯接壤的愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛官員，在多年來呼籲西方國家對莫斯科採取更強硬立場後，如今對局勢大幅升級的前景也轉趨審慎。

拉脫維亞總統林克維奇斯(Edgars Rinkevics)22晚間在紐約出席聯合國大會場邊向一小群記者表示：「烏克蘭正在作戰，俄羅斯深陷烏克蘭戰場。」

他說：「我們沒有觀察到我國邊境附近有任何集結行動。從這點來看，我認為多數人都會認同，發生直接軍事攻擊的可能性並不準確。」

美國駐北約大使惠塔克(Matthew Whitaker)駁斥俄羅斯可能正在測試這個跨大西洋軍事聯盟的擔憂。他21日在愛荷華州首府狄蒙(Des Moines)一場小組討論後表示：「普亭不希望與北約爆發衝突。」

惠塔克指出，無人機侵入羅馬尼亞或波蘭等國，主要是電子戰造成的非蓄意結果，但他提到破壞等混合戰活動「更令人擔憂」。惠塔克同樣警告切勿「過度反應」，因為「我認為這正是我們對手想要或企盼的結果」。

自普亭揮軍入侵烏克蘭以來，歐洲國家已多次面臨俄羅斯無人機與數枚飛彈入侵，並面臨一系列俄羅斯秘密破壞行動。

烏克蘭總統澤倫斯基23日出席聯合國大會發表演說。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基23日出席聯合國大會發表演說。(美聯社)

精華 FAQ

  • 澤倫斯基表示，烏方得知俄羅斯在戰爭中動用來自47個國家的公民參戰，包含迦納、尼泊爾、印度等國人士，並提到烏軍近期還移交了2名北韓戰俘。

  • 北約駐歐洲副司令史特林格指出，隨著烏克蘭戰事拖長，普亭正變得愈發肆無忌憚、危險且更願意冒險，並試圖挑釁北約、誘使盟國做出過度反應。

  • 部分歐洲領袖擔心俄羅斯會以無人機或飛彈測試北約，但英、美與波羅的海部分官員多認為普亭不想直接與北約衝突，並呼籲各方保持冷靜。

普亭 北約 烏克蘭

上一則

高市聯大演說 籲刪二戰敵國條款、改革安理會 俄中回應了

延伸閱讀

歐洲爆戰爭恐慌 CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

歐洲爆戰爭恐慌 CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標
前英相強生波烏邊境驚魂 稱普亭是被逼到牆角的老鼠

前英相強生波烏邊境驚魂 稱普亭是被逼到牆角的老鼠
俄國選舉日變遇襲日 烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

俄國選舉日變遇襲日 烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈
俄羅斯國會選舉18日登場 普亭陣營幾乎篤定勝選

俄羅斯國會選舉18日登場 普亭陣營幾乎篤定勝選

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
英國王后卡蜜拉（中）19日出席「王后讀書室」閱讀節。（美聯社）

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

2026-09-19 20:51
黛妃親弟弟史賓塞（Charles Spencer）在即將出版的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」，披露姊姊當年的王室生活。(路透)

查理「愛上男僕」？黛妃親弟爆料：他婚禮前一天說不愛她

2026-09-18 08:03

超人氣

更多 >
習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

習近平乘專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎