烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」

烏克蘭總統澤倫斯基23日出席聯合國大會，並發表演說。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 澤倫斯基指控俄羅斯動用來自47國的第三國戰士參戰。

澤倫斯基指控俄羅斯動用來自47國的第三國戰士參戰。 重點二： 北約高層警告普亭因戰事延宕而變得更肆無忌憚與冒險。

北約高層警告普亭因戰事延宕而變得更肆無忌憚與冒險。 重點三：歐美官員對俄羅斯是否會直接攻擊北約，仍持審慎與分歧看法。

烏克蘭 總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)23日指控，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)動用來自47個國家的第三國戰士，投入俄方對烏克蘭發動的戰爭。而北大西洋公約組織駐歐洲副司令22日指出，隨著烏克蘭戰事延宕且企圖分化西方盟友，俄羅斯總統普亭正變得「愈發肆無忌憚、危險，且更願意冒險」

中央社引述法新社報導，澤倫斯基在聯合國表示：「普亭總在尋找能幫助他殺更多人的人，為每一公里土地殺更多人，奪取更多領土，並占領另一個國家，而非就此罷手，治理自己的國家。」

他還說，烏克蘭得悉，俄羅斯在這場戰爭中動用來自47個國家的公民。迦納、尼泊爾和印度等國公民都被捲入這場衝突。澤倫斯基也指出：「最近，我們將2名北韓戰俘送往南韓。要活捉這些人並不容易。」

另外，英國皇家空軍上將史特林格(John Stringer)在愛沙尼亞一場安全會議上接受美聯社專訪。在此之前，部分歐洲領導人已示警，莫斯科當局計畫透過更大膽的攻擊來測試北約 集體防衛條約，相關行徑已包含蓄意破壞與間諜活動。

史特林格警告，北約成員國必須對當前這種「緊張不安的環境」有所警惕，並謹慎做出回應，因為普亭正試圖挑釁北約，企圖誘使盟軍做出「過度反應」。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)上周表示，俄羅斯可能會以無人機或飛彈蓄意攻擊北約國家，事後再聲稱是意外。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)對此表示認同，並已要求政府擬定方案，保護關鍵基礎設施免遭潛在的無人機襲擊與網路攻擊。

其他歐洲官員則認為，來自俄羅斯的威脅固然嚴重，但呼籲各方保持冷靜。

一名匿名討論敏感安全事務的英國國防官員指出，英方的評估認為普亭並未尋求與北約發生直接衝突。

與俄羅斯接壤的愛沙尼亞、拉脫維亞與立陶宛官員，在多年來呼籲西方國家對莫斯科採取更強硬立場後，如今對局勢大幅升級的前景也轉趨審慎。

拉脫維亞總統林克維奇斯(Edgars Rinkevics)22晚間在紐約出席聯合國大會場邊向一小群記者表示：「烏克蘭正在作戰，俄羅斯深陷烏克蘭戰場。」

他說：「我們沒有觀察到我國邊境附近有任何集結行動。從這點來看，我認為多數人都會認同，發生直接軍事攻擊的可能性並不準確。」

美國駐北約大使惠塔克(Matthew Whitaker)駁斥俄羅斯可能正在測試這個跨大西洋軍事聯盟的擔憂。他21日在愛荷華州首府狄蒙(Des Moines)一場小組討論後表示：「普亭不希望與北約爆發衝突。」

惠塔克指出，無人機侵入羅馬尼亞或波蘭等國，主要是電子戰造成的非蓄意結果，但他提到破壞等混合戰活動「更令人擔憂」。惠塔克同樣警告切勿「過度反應」，因為「我認為這正是我們對手想要或企盼的結果」。

自普亭揮軍入侵烏克蘭以來，歐洲國家已多次面臨俄羅斯無人機與數枚飛彈入侵，並面臨一系列俄羅斯秘密破壞行動。

烏克蘭總統澤倫斯基23日出席聯合國大會發表演說。(美聯社)