澤倫斯基稱若俄羅斯停手 烏準備暫停攻擊能源設施

烏克蘭總統澤倫斯基表示，如果莫斯科同意停止攻擊，烏克蘭準備好暫停對俄羅斯能源設施的打擊行動。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天表示，如果莫斯科同意停止攻擊，烏克蘭準備好暫停對俄羅斯 能源設施的打擊行動，他補充指出，基輔與華府都希望在冬季前結束戰爭。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在紐約聯合國大會場邊向媒體表示，如果俄羅斯同意「不攻擊我們的能源系統」，「我們準備好接受任何形式的能源停火」。

然而，這位烏克蘭領導人表示，他並不清楚莫斯科的立場，並期盼「美方找到方法…促使他們進入任何形式的談判」。

自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵以來，雙方便陷入敵對行動，而由華府主導斡旋終結敵對狀態的努力在近幾個月陷入停滯，因美國的重心已轉向針對伊朗的戰爭。

俄烏雙方數月來不斷加劇遠程攻擊，目標涵蓋愈來愈多的民用設施，包括工廠、倉庫、能源與港口基礎設施，以及黑海上的船隻。

美國總統川普今天在紐約與澤倫斯基見面。他上週在指責基輔打擊俄羅斯煉油廠的隔天表示，俄烏雙方已同意不攻擊彼此的能源設施。

澤倫斯基今天稱與川普的會面「積極且富有成效」，並在社群平台X上發文說，「美國與烏克蘭雙方都希望看到這場毫無意義的俄羅斯戰爭在冬季前結束」。