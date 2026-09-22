俄羅斯侵烏後首次國會選舉 普亭的執政黨拿下3/4席
俄羅斯中央選委會21日公布國會下議院選舉初步結果，親總統普亭的執政黨「團結俄羅斯黨」得票率達57.83%，創下該黨歷來最高紀錄，在450席下議院取得355席，取得逾3/4「超級多數」，刷新2016年343席的紀錄。
這是俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來首次舉行國會選舉，上次國會選舉是2021年，反對俄烏戰爭與反對普亭的政治力量幾乎都無法參選。中選會表示，投票率超過59%。在國家大政響應普亭的俄羅斯共產黨位居第二，獲得40席；民族主義派自由民主黨拿下25席，新人黨則取得20席。2000年代初，團結俄羅斯黨便主導俄國政壇，普亭自1999年底上台後掌權至今。
投票期間，烏克蘭出動上千架無人機空襲莫斯科州及其他地區，是開戰以來規模最大的一次，俄國指控烏克蘭意圖破壞選舉。
路透指出，這場選舉對普亭具有多重意義。普亭將選舉定調為對戰爭支持度檢驗，選舉結果可被他拿來宣稱多數俄國人支持繼續作戰，儘管烏克蘭無人機攻擊升級導致俄國燃料短缺，企業倉庫也頻傳遇襲。
普亭曾稱在烏克蘭作戰的軍人將享有優渥前途，約200名退伍軍人這次代表多個政黨參選，多數可望進入國會，普亭料將以此為例，宣傳俄國善待軍人以及上戰場是邁入政壇捷徑，吸引更多人從軍。
此外，普亭多次質疑，烏克蘭總統澤倫斯基5年任期已於2024年5月屆滿，卻因戒嚴未舉行大選。普亭可能藉此次選舉，強調俄羅斯不同於烏克蘭，即便戰時仍能舉行選舉。
不過，反戰及批評政府人士擔憂，普亭可能藉由選舉結果為戰後動員鋪路。
中央選委會初步結果顯示，團結俄羅斯黨得票率為57.83%，在450席下議院中拿下355席，超過3/4席次，並刷新該黨2016年343席的紀錄。 普亭可把結果解讀為民意支持繼續作戰的證明，也能強調俄國即使處於戰爭狀態仍能辦選舉，並藉軍人參政案例宣傳從軍與從政的連結。 投票期間烏克蘭出動上千架無人機攻擊莫斯科州等地，俄方指控其意圖破壞選舉；同時反戰與批評政府人士也擔憂，普亭會利用選舉結果為戰後動員鋪路。
精華 FAQ
中央選委會初步結果顯示，團結俄羅斯黨得票率為57.83%，在450席下議院中拿下355席，超過3/4席次，並刷新該黨2016年343席的紀錄。
普亭可把結果解讀為民意支持繼續作戰的證明，也能強調俄國即使處於戰爭狀態仍能辦選舉，並藉軍人參政案例宣傳從軍與從政的連結。
投票期間烏克蘭出動上千架無人機攻擊莫斯科州等地，俄方指控其意圖破壞選舉；同時反戰與批評政府人士也擔憂，普亭會利用選舉結果為戰後動員鋪路。
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