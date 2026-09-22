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川普致電澤倫斯基 要求烏停攻俄煉油廠 避免推升柴油價格

編譯任中原盧思綸／綜合21日電
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波蘭總理圖斯克（圖中）示警，俄羅斯可能在未來幾個月內發動無人機或飛彈襲擊北約的領...
波蘭總理圖斯克（圖中）示警，俄羅斯可能在未來幾個月內發動無人機或飛彈襲擊北約的領土。（取材自圖斯克臉書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲多國情報首長警告，俄國可能在數月內對北約採取小規模行動。
  • 重點二：CNN分析蘇瓦烏基走廊或成俄軍測試北約反應的關鍵戰略地點。
  • 重點三：川普致電澤倫斯基，要求停止攻擊俄煉油廠以壓低柴油價格。

歐洲對俄烏戰火外溢憂慮急遽升高，多國情報首長公開警告，俄國可能正準備對北約採取行動。捷克安全情報局局長庫德爾卡說，除了無人機活動增加，俄國還可能對接壤俄國的北約領土發動小規模入侵，相關情境可能在「數月而非數年」內發生。另外，美國總統川普20日打電話給烏克蘭總統澤倫斯基，要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯的煉油廠，以免推升柴油價格。

CNN分析，俄國若要挑戰北約，未必要像入侵烏克蘭一樣發動全面戰爭，長期被視為北約弱點的戰略要地「蘇瓦烏基走廊」可能成測試地點。這條約105公里長的波蘭與立陶宛邊境，是波羅的海三國連接北約其他地區的唯一陸路。俄軍若與白俄羅斯聯手進入走廊部分地區，再宣稱只是有限度行動無意升高衝突，可能迫使北約面臨艱難抉擇：32個成員國是否願為奪回一小塊領土與核武國家俄國開戰？

波蘭總理圖斯克上周警告，情報評估顯示，俄國未來幾個月可能對北約領土發動無人機或飛彈攻擊，企圖證明北約集體防禦「只是理論而非實際」。法國總統馬克宏隨後形容這項警告「有充分根據」，並緊急召集政黨領袖及2027年總統大選參選人開會，討論俄國威脅升高等情報。

這股危機感已轉化為具體備戰行動。英國要求民眾開始為戰爭做準備，囤積罐頭與飲用水；德國要求醫院準備因應俄國可能攻擊；法國加強保護關鍵基礎設施，就連長期奉行中立的瑞士也推出新國安戰略，強化抵禦武裝攻擊的能力。

另一方面，美國總統川普20日打電話給烏克蘭總統澤倫斯基，要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯的煉油廠，因為川普擔心這類攻擊行動將使全球柴油供給更加短缺，從而推升柴油價格。

烏克蘭高級官員表示，川普向澤倫斯基傳達的主要訊息，是「柴油、柴油、柴油」，並要求澤倫斯基下令停止用無人機及飛彈攻擊俄國煉油廠。

另一位熟悉此事的烏克蘭官員透露，川普強調，他非常擔憂柴油價格持續上漲，並要確保俄羅斯柴油供給，讓全球市場得到喘息。

澤倫斯基在通完電話發表聲明指出，這是一次「重要的對話」，他與川普將利用本周出席聯合國安理會會議時會面，「可能交換許多意見」。預料兩人將在21日會面。

上周日，烏克蘭對莫斯科地區的煉油廠發動空前強力的無人機攻擊，使主要煉油設施起火，並造成人員傷亡。

由於美國國會期中選舉將臨，美國柴油價格大漲，已成為川普的一大負擔。俄烏戰爭及中東戰爭，都是導致柴油價格飆漲的元兇。

精華 FAQ

  • 因為他們觀察到俄國無人機活動增加，並評估俄方可能在數月內對北約領土發動小規模入侵或攻擊，藉此測試北約集體防禦是否真能落實。

  • 蘇瓦烏基走廊位於波蘭與立陶宛之間，長約105公里，是波羅的海三國連接北約其他地區的唯一陸路。若遭俄白聯手切入，將迫使北約面臨艱難抉擇。

  • 川普擔心烏克蘭持續攻擊俄國煉油廠會讓全球柴油供給更吃緊，進一步推高柴油價格。烏方官員則形容，他對澤倫斯基強調的核心訊息就是「柴油、柴油、柴油」。

澤倫斯基 川普 烏克蘭

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