俄改轟倉庫、鋼廠、鐵路…斷經濟命門 烏稅收恐減逾15億
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俄國8到9月連續以飛彈與新型的噴射無人機空襲烏克蘭倉庫、鋼鐵廠、港口、鐵路設施及物流配送中心，恐導致烏克蘭稅收短少逾15億美元。
英國「金融時報」指出，這波攻擊也造成烏克蘭繼2022年2月底俄羅斯入侵之初後，再次出現超市商品短缺。部分Novus超市的顧客發現，貨架空蕩蕩，還貼有「俄羅斯摧毀這項商品」的標示。
烏克蘭企業家、Eva與Varus零售連鎖店創辦人修斯塔克(Ruslan Shostak)表示，烏克蘭500萬平方公尺的現代化倉儲設施中，已有210萬遭摧毀，其中光是近幾個月就有90萬平方公尺遭炸。
本月稍早，彈道飛彈癱瘓烏克蘭工業重鎮札波羅熱州(Zaporizhzhia)與第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)僅存的3座主要鋼鐵廠，造成17名工人死亡，更讓烏克蘭自1991年獨立以來經濟成長最為倚賴的鋼鐵業面臨嚴重威脅。
鋼鐵暨礦業公司Metinvest執行長辦公室主管沃多維茲(Oleksandr Vodoviz)告訴金融時報：「時至今日，烏克蘭已沒有鋼鐵業了。」近期遭攻擊的3座鋼鐵廠有2座為Metinvest所有。
沃多維茲說：「他們對工廠的一切瞭若指掌，完全知道該打哪裡。」彈道飛彈鎖定3座鋼鐵廠的高爐，包括Metinvest旗下2座，以及位於烏克蘭總統澤倫斯基家鄉克利福洛(Kryvyi Rih)的ArcelorMittal鋼廠。
Metinvest與ArcelorMittal表示，這些工廠合計占烏克蘭鋼鐵產量的90%，現已全部暫告停產。
沃多維茲說：「目前我們還無法確定修復需要多久，可能是幾天、幾周、幾個月，也可能好幾年。」還說這些鋼廠合計雇用超過1萬5000名員工，停產可能引發重大連鎖效應，並對稅收造成巨大衝擊。
俄羅斯無人機在前一個周末也襲擊烏克蘭西部的鐵路設施，包括一段鐵路；一批歐洲政要貴賓剛通過波蘭邊境後僅數分鐘，便有無人機攻擊該路段。當時的攻擊在24小時內出現約800架無人機，另還波及加油站，而這類鎖定交通設施的攻擊在前線以外地區愈來愈常見。
在基輔預估今年的預算缺口將達270億美元之際，烏克蘭總理科列茨基(Sergii Koretskyi)表示俄羅斯的攻擊可能使烏克蘭再損失約15億美元稅收。
根據烏克蘭政府估算，俄羅斯封鎖黑海也使烏克蘭蒙受相當於國內生產毛額(GDP)約1.5%損失。農業部長維索茨基(Taras Vysotskyi)表示，替代出口路線只能讓烏克蘭出口約合正常水準40%的農產品。
基輔投資銀行Dragon Capital的首席經濟學家畢蘭(Olena Bilan)表示，烏克蘭今年恐怕無法實現任何經濟成長，並警告企業「別無選擇，只能將成本轉嫁給消費者」。
在俄羅斯這波專挑烏克蘭經濟命門猛打前，烏克蘭持續以遠程無人機攻擊俄羅斯的煉油廠、倉庫及貨船。烏克蘭官員表示盼藉此削減俄國的收入，迫使俄羅斯總統普丁重返談判桌。然而隨國際柴油價格飛漲，美國總統川普要求基輔停止攻擊俄國煉油設施。
與此同時，烏克蘭19日對莫斯科發動無人機攻擊，引發一座大型煉油廠起火，造成至少2死。當天俄羅斯國會選舉投票進入最後一天。
莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)表示，防空系統19日晚間擊落450架飛向俄國首都的無人機，形容這次攻擊「前所未見」。
索比亞寧聲稱，這次攻擊「顯是為干擾選舉所策畫，但敵人沒有得逞」。
俄軍8到9月以飛彈與噴射無人機，持續攻擊烏克蘭的倉庫、鋼鐵廠、港口、鐵路設施與物流配送中心，目的在切斷供應鏈並打擊經濟運作。 彈道飛彈癱瘓烏國僅存的3座主要鋼鐵廠，其中2座屬Metinvest，合計占全國鋼鐵產量90%，目前全部停產，並造成17名工人死亡。 基輔預估今年預算缺口已達270億美元，總理科列茨基表示，俄軍對經濟設施的打擊可能讓烏克蘭再少收約15億美元稅收，進一步惡化財政壓力。
精華 FAQ
俄軍8到9月以飛彈與噴射無人機，持續攻擊烏克蘭的倉庫、鋼鐵廠、港口、鐵路設施與物流配送中心，目的在切斷供應鏈並打擊經濟運作。
彈道飛彈癱瘓烏國僅存的3座主要鋼鐵廠，其中2座屬Metinvest，合計占全國鋼鐵產量90%，目前全部停產，並造成17名工人死亡。
基輔預估今年預算缺口已達270億美元，總理科列茨基表示，俄軍對經濟設施的打擊可能讓烏克蘭再少收約15億美元稅收，進一步惡化財政壓力。
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