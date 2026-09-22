俄改轟倉庫、鋼廠、鐵路…斷經濟命門 烏稅收恐減逾15億

莫斯科煉油廠遭無人機襲擊，這波襲擊是烏克蘭今年以來對俄發動的最大規模夜間無人機攻勢的一部分。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄軍8到9月持續轟炸烏國倉庫、鋼廠與鐵路。

俄軍8到9月持續轟炸烏國倉庫、鋼廠與鐵路。 重點二： 攻擊已重創烏克蘭鋼鐵產能，3座主要鋼廠全停產。

攻擊已重創烏克蘭鋼鐵產能，3座主要鋼廠全停產。 重點三：基輔估計稅收恐少15億美元，經濟成長前景惡化。

俄國8到9月連續以飛彈與新型的噴射無人機空襲烏克蘭 倉庫、鋼鐵廠、港口、鐵路設施及物流配送中心，恐導致烏克蘭稅收 短少逾15億美元。

英國「金融時報」指出，這波攻擊也造成烏克蘭繼2022年2月底俄羅斯 入侵之初後，再次出現超市商品短缺。部分Novus超市的顧客發現，貨架空蕩蕩，還貼有「俄羅斯摧毀這項商品」的標示。

烏克蘭企業家、Eva與Varus零售連鎖店創辦人修斯塔克(Ruslan Shostak)表示，烏克蘭500萬平方公尺的現代化倉儲設施中，已有210萬遭摧毀，其中光是近幾個月就有90萬平方公尺遭炸。

本月稍早，彈道飛彈癱瘓烏克蘭工業重鎮札波羅熱州(Zaporizhzhia)與第聶伯羅彼得羅夫斯克州(Dnipropetrovsk)僅存的3座主要鋼鐵廠，造成17名工人死亡，更讓烏克蘭自1991年獨立以來經濟成長最為倚賴的鋼鐵業面臨嚴重威脅。

鋼鐵暨礦業公司Metinvest執行長辦公室主管沃多維茲(Oleksandr Vodoviz)告訴金融時報：「時至今日，烏克蘭已沒有鋼鐵業了。」近期遭攻擊的3座鋼鐵廠有2座為Metinvest所有。

沃多維茲說：「他們對工廠的一切瞭若指掌，完全知道該打哪裡。」彈道飛彈鎖定3座鋼鐵廠的高爐，包括Metinvest旗下2座，以及位於烏克蘭總統澤倫斯基家鄉克利福洛(Kryvyi Rih)的ArcelorMittal鋼廠。

Metinvest與ArcelorMittal表示，這些工廠合計占烏克蘭鋼鐵產量的90%，現已全部暫告停產。

沃多維茲說：「目前我們還無法確定修復需要多久，可能是幾天、幾周、幾個月，也可能好幾年。」還說這些鋼廠合計雇用超過1萬5000名員工，停產可能引發重大連鎖效應，並對稅收造成巨大衝擊。

俄羅斯無人機在前一個周末也襲擊烏克蘭西部的鐵路設施，包括一段鐵路；一批歐洲政要貴賓剛通過波蘭邊境後僅數分鐘，便有無人機攻擊該路段。當時的攻擊在24小時內出現約800架無人機，另還波及加油站，而這類鎖定交通設施的攻擊在前線以外地區愈來愈常見。

在基輔預估今年的預算缺口將達270億美元之際，烏克蘭總理科列茨基(Sergii Koretskyi)表示俄羅斯的攻擊可能使烏克蘭再損失約15億美元稅收。

根據烏克蘭政府估算，俄羅斯封鎖黑海也使烏克蘭蒙受相當於國內生產毛額(GDP)約1.5%損失。農業部長維索茨基(Taras Vysotskyi)表示，替代出口路線只能讓烏克蘭出口約合正常水準40%的農產品。

基輔投資銀行Dragon Capital的首席經濟學家畢蘭(Olena Bilan)表示，烏克蘭今年恐怕無法實現任何經濟成長，並警告企業「別無選擇，只能將成本轉嫁給消費者」。

在俄羅斯這波專挑烏克蘭經濟命門猛打前，烏克蘭持續以遠程無人機攻擊俄羅斯的煉油廠、倉庫及貨船。烏克蘭官員表示盼藉此削減俄國的收入，迫使俄羅斯總統普丁重返談判桌。然而隨國際柴油價格飛漲，美國總統川普要求基輔停止攻擊俄國煉油設施。

與此同時，烏克蘭19日對莫斯科發動無人機攻擊，引發一座大型煉油廠起火，造成至少2死。當天俄羅斯國會選舉投票進入最後一天。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)表示，防空系統19日晚間擊落450架飛向俄國首都的無人機，形容這次攻擊「前所未見」。

索比亞寧聲稱，這次攻擊「顯是為干擾選舉所策畫，但敵人沒有得逞」。