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俄選舉日最後一天 烏1600架無人機轟莫斯科、首射新飛彈

編譯盧思綸／綜合20日電
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莫斯科一座煉油廠20日遇襲後起火竄出大量濃煙。（路透）
莫斯科一座煉油廠20日遇襲後起火竄出大量濃煙。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：烏克蘭以約1600架無人機攻擊莫斯科地區，創戰爭以來最大規模。
  • 重點二：攻擊造成2死20傷，並擊中煉油廠、倉庫及住宅，4座機場受影響。
  • 重點三：烏軍首度動用FP-7「鵜鶘」飛彈，但其射程不足以打到莫斯科。

紐約時報報導，俄羅斯國會、地方及區域選舉20日進入最後一天，烏克蘭同日發動俄烏戰爭以來對莫斯科最大規模無人機攻擊，向莫斯科地區發射約1600架無人機，其中450架直逼莫斯科市區；烏軍這波攻勢更首度動用新研發的FP-7「鵜鶘」彈道飛彈，打擊俄羅斯其他地區。

根據莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin），約1600架飛往莫斯科地區的無人機遭到擊落，其中450架在逼近莫斯科市區時被攔截，他形容這是俄烏戰爭爆發以來莫斯科遭遇最大規模無人機攻擊，造成2人死亡、20人受傷，一座煉油廠及一座倉庫也被擊中。

莫斯科州拉緬斯科耶（Ramenskoye）一棟21層樓建築在攻擊中起火，約600名居民緊急疏散。莫斯科地區4座機場一度實施臨時限制，俄國「生意人報」（Kommersant）報導，超過30個航班因此停飛。

除了大批無人機攻擊莫斯科，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）20日稱，烏軍此次動用多款戰爭期間自行研發的無人機及飛彈，包括怒火式（Fury）無人機、FP-1無人機及「紅鶴」（Flamingo）自爆無人機、「圓麵包」（Palianytsia）巡弋飛彈，以及FP-7「鵜鶘」（Pelican）彈道飛彈。

不過，FP-7射程不足以飛抵莫斯科。根據製造商Fire Point說法，這款彈道飛彈應是用來打擊俄國其他地區。FP-7目前已在烏克蘭投入量產，另有一款體型更大、射程更遠的FP-9，預計今年秋季稍晚展開實戰測試，射程將足以打到莫斯科。

部分俄羅斯民眾則憂心，選舉結束後可能迎來新一波規模較低調的動員、進一步加稅或更多網路限制。俄國目前也因烏克蘭持續攻擊煉油廠，面臨廣泛燃料短缺，部分加油站甚至已無汽油可賣。

另一方面，俄軍20日晚間也持續空襲烏克蘭。烏克蘭當局表示，基輔及蘇米地區遭到攻擊，共造成7人死亡，烏克蘭大部分地區整晚斷斷續續響起空襲警報。

精華 FAQ

  • 內文指出，烏軍向莫斯科地區發射約1600架無人機，其中約450架逼近莫斯科市區，並被俄方攔截。這被莫斯科市長形容為俄烏戰爭以來最大規模的無人機攻擊。

  • 攻擊造成2人死亡、20人受傷，並擊中一座煉油廠和一座倉庫。另有拉緬斯科耶一棟21層建築起火，約600名居民疏散，4座機場也一度限制起降。

  • FP-7「鵜鶘」是烏克蘭新研發並已量產的彈道飛彈，但射程不足以飛抵莫斯科，研發商表示它主要用來打擊俄國其他地區；更遠程的FP-9則預計秋季測試。

無人機 俄羅斯 烏克蘭

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