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俄羅斯威脅行動拉高衝突風險 北約強調已做好準備

中央社布魯塞爾20日專電
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北約軍事委員會主席德拉貢。(路透)
北約軍事委員會主席德拉貢。(路透)

面對俄羅斯持續升溫的混合威脅行動，北約軍事委員會主席德拉貢表示，北約隨時做好準備並將採取必要行動，以捍衛盟國的領土。

北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會18、19兩日在哥本哈根舉行年度會議。德拉貢（Giuseppe Cavo Dragone）與兩位戰略指揮官，以及32個盟國的國防參謀長共同參與。

近期俄羅斯持續對北約盟國的騷擾與破壞，多位歐洲領導人陸續對於俄羅斯可能升級軍事行動一事發出警告。諸多跡象也令外界關注衝突的風險是否持續上升。

德拉貢表示，過去數周與數月以來，俄羅斯藉由魯莽行徑，包含侵犯領空、無人機事件、混合威脅行動，試探盟國的決心。針對這些事件，盟軍部隊所採取迅速、專業且有效的應變。

他表示，北約持續保持戒備並時刻做好準備，將採取一切必要行動，捍衛盟國的每一寸領土。

這場會議聚焦的重點還包含強化北約的集體威懾與防禦、創新與技術，加速盟國的戰備狀態，並強化在多領域環境下的作戰能力，以及對烏克蘭支援的承諾。

除了討論國防事務外，為期兩天的會議也選出了下一任的北約軍事委員會主席，將由德國聯邦國防軍總監察長布洛爾（Carsten Breuer）擔任，預計於2027年夏季接任，任期3年。

精華 FAQ

  • 北約認為俄羅斯近來持續以侵犯領空、無人機事件與混合威脅等方式試探盟國決心，這些行動已讓外界對衝突升級風險更加警惕。

  • 德拉貢表示，北約始終保持戒備，盟軍對相關事件已迅速、專業且有效應對；若有必要，北約將採取一切行動，捍衛每一寸盟國領土。

  • 會議除了評估安全威脅，也聚焦強化集體威懾與防禦、加速盟國戰備、提升多領域作戰能力，以及持續對烏克蘭提供支援。

俄羅斯 北約 北大西洋公約組織

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