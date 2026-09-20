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烏克蘭發動大規模無人機攻擊 擊中莫斯科地區煉油廠

編譯任中原／綜合外電
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烏克蘭20日凌晨對俄羅斯發動今年來最大規模的無人機攻勢，首都莫斯科地區的煉油廠被...
烏克蘭20日凌晨對俄羅斯發動今年來最大規模的無人機攻勢，首都莫斯科地區的煉油廠被多架無人機擊中。（路透）

烏克蘭20日凌晨對俄羅斯發動今年來最大規模的無人機攻勢，首都莫斯科地區的煉油廠被多架無人機擊中，部分設施受損。

莫斯科地區遭到攻擊的煉油廠，是國營的Gazprom Neft公司所有，距離克里姆林宮僅約25公里；當地每日煉油能量為24.5萬桶，是莫斯科重要的油品供應廠之一。

烏克蘭軍方表示，煉油廠區內的AVT-6原油分餾主要設施受損，火光衝天。

20日是俄羅斯國會選舉投票日的最後一天。俄羅斯國防部表示，在全國19個地區共擊落1,110架烏克蘭無人機；國際文傳電訊社則報導，俄羅斯共攔截到八枚烏克蘭的「紅鶴」飛彈。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍也使用射程僅200公里的「鵜鶘」飛彈，為烏國首次證實使用這套飛彈系統。他也說出，對莫斯科的攻擊已造成「非常重大的衝擊」，包括煉油區受損。今年6月時莫斯科煉油區也曾遭到烏克蘭無人機攻擊，導致油品供給短缺。

烏克蘭空軍指出，同期間俄國對烏克蘭發射138架無人機，半數為噴射引擎帶動，其中101架被烏軍擊毀。

俄、烏雙方分別發動大規模攻擊，凸顯川普推動的停戰協議毫無進展。

精華 FAQ

  • 主要目標是莫斯科地區、由Gazprom Neft所有的煉油廠，烏軍稱廠內AVT-6原油分餾設施受損，現場火光衝天，顯示關鍵產能已被打擊。

  • 俄羅斯國防部稱在19個地區擊落1,110架無人機，並攔截8枚飛彈；烏克蘭則說俄方同時對烏發射138架無人機，其中101架被擊毀。

  • 攻擊發生在俄羅斯國會選舉投票日最後一天，且莫斯科煉油廠距克里姆林宮僅25公里，凸顯首都周邊防空壓力，也顯示停戰協議仍無明顯進展。

烏克蘭 無人機 俄羅斯

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