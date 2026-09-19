愛沙尼亞：俄軍對烏戰損連3週破萬人 高於新徵兵力

愛沙尼亞國防軍情報中心表示，俄羅斯在對烏克蘭戰爭中的人員損失已連續第3週超過1萬人。（路透）

愛沙尼亞國防軍情報中心表示，俄羅斯 在對烏克蘭 戰爭中的人員損失已連續第3週超過1萬人，且已高於新徵兵力，顯示戰損壓力持續升高。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，國防軍情報中心主任基維塞格（Ants Kiviselg）上校在18日國防部 例行簡報指出，本週俄軍平均每日損失約1600人，整週超過1萬1000人，延續「戰場損失高於補充」的趨勢。他指出，俄軍兵力消耗已影響整體作戰能力。

據報導，在戰場進展方面，烏克蘭首次頓內茨克州（Donetsk）反攻數據顯示，已收復並清理約85平方公里，相關作戰仍持續推進。

基維塞格並指出，烏軍持續對俄境內目標發動打擊，包括多地石油設施、化工廠、港口及無人機工廠，也攻擊機場、防空系統與遠程無人機儲存設施。基維塞格表示，俄方損害仍待評估，但部分飛機與直升機可能已受損或失去作戰能力。

根據報導，基維塞格引述國際能源總署（IEA）報告指出，俄羅斯煉油能力因烏方長程打擊與制裁影響而下滑，估計未來18個月內將僅維持戰前約7成水準。

在對烏攻擊方面，俄羅斯本週持續以長程打擊鎖定關鍵與民用基礎設施，至少波及17個州，部分地區能源供應受影響。俄方也恢復使用白俄羅斯境內中繼設施，使攻擊可延伸至烏克蘭西部並提高精準度。

基維塞格指出，自全面入侵以來，俄軍已攻擊約500台鐵路車輛，今年並有多處聯合國人道物資與藥品倉庫遭襲，顯示民用設施仍為目標之一。他認為，俄方意圖加大烏克蘭在冬季面臨的壓力。

不過，ERR報導指出，烏克蘭民調顯示約77%民眾不願接受俄方條件或戰敗，即使可能面臨能源短缺，仍支持持續抵抗。

另一方面，俄軍13日以無人機攻擊靠近波蘭邊境的列車，當時有多名國際政要與專家在附近，所幸無人傷亡。基維塞格認為，此舉意在影響西方對烏支持。

他並指出，烏克蘭已提議雙方停止攻擊能源設施，條件是俄方停止打擊其電網與天然氣系統，目前仍待俄方回應相關安排。