俄羅斯以反制援烏國家為由 接管雀巢等西方企業資產
俄羅斯當局已接管瑞士食品業巨擘雀巢（Nestle）及3家法國企業在俄國的業務與資產，克里姆林宮今天辯稱，這是針對支持烏克蘭的「不友好國家」企業所採取的正當措施。
法新社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已簽署法令，將雀巢、法國零售商歐尚（Auchan）以及原勒華梅蘭（Leroy Merlin）、現稱Lemana Pro的DIY連鎖店在俄羅斯的業務，移轉給一家名為LEV Management的公司。
這項法令於昨天深夜發布，也涵蓋法國物流集團FM Logistic在俄羅斯的子公司。
調查媒體「歐洲新報」（Novaya Gazeta Europe）報導，LEV Management直到2025年底才成立，並由俄羅斯內政部一名將領領導，過去並無已知的商業活動。
俄羅斯入侵烏克蘭戰爭目前已進入第5年，這是俄國因應西方針對這場戰爭施加一連串制裁，對西方企業採取的最新行動。
雀巢發表簡短聲明指出，該公司「承諾將採取一切必要措施保護自身權利，並確保業務持續運作，以維護所有利害關係人的利益，尤其是員工」。
雀巢股價今天在蘇黎世股市下跌約2.3%。
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被接管的包括瑞士雀巢、法國零售商歐尚、Lemana Pro，以及法國物流集團FM Logistic在俄羅斯的子公司，範圍涵蓋食品、零售、DIY與物流業務。 克里姆林宮聲稱，這是針對支持烏克蘭的「不友好國家」企業採取的正當措施，也是回應西方因俄烏戰爭對俄施加制裁的最新行動。 雀巢表示將採取一切必要措施保護自身權利，並確保在俄羅斯的業務持續運作，以維護所有利害關係人，尤其是員工的利益。
精華 FAQ
被接管的包括瑞士雀巢、法國零售商歐尚、Lemana Pro，以及法國物流集團FM Logistic在俄羅斯的子公司，範圍涵蓋食品、零售、DIY與物流業務。
克里姆林宮聲稱，這是針對支持烏克蘭的「不友好國家」企業採取的正當措施，也是回應西方因俄烏戰爭對俄施加制裁的最新行動。
雀巢表示將採取一切必要措施保護自身權利，並確保在俄羅斯的業務持續運作，以維護所有利害關係人，尤其是員工的利益。
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