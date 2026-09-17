澤倫斯基：北韓藉俄烏戰爭低成本練兵 威脅東亞安全

烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭 總統澤倫斯基 16日在首都基輔接受日本放送協會（NHK）獨家專訪時表示，北韓 已派遣數萬人兵力參與俄羅斯對烏克蘭的戰爭，從中累積現代戰爭的實戰經驗。他警告，這將對包括日本在內的東亞地區構成更嚴重的安全威脅。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，北韓派兵支援俄羅斯是「非常嚴重的問題」，因為「對北韓而言，派遣人員幾乎不需要付出成本，而且還能學習現代戰爭。他們用很低的代價獲得了這些（實戰）經驗。」

澤倫斯基進一步表示，「這不只是烏克蘭的問題，也是你們所在區域的安全保障問題。」他認為，包括日本在內的東亞地區，所面臨的安全威脅已經升高。

談到中國在俄烏戰爭中扮演的角色，澤倫斯基表示，目前沒有發現中國製飛彈直接投入戰場，但是「彈道飛彈、巡弋飛彈，以及搭載噴射引擎的無人機等武器中，都使用了一些中國製造的零組件。」

他接著表示，「令人遺憾的是，在這場戰爭中，中國並沒有站在我們這一邊。這不是武器的問題，而是政治意志的問題。他們並未保持中立立場。」他批評中國自俄羅斯發動侵略以來，持續深化與俄羅斯關係的外交立場。

至於烏克蘭與日本在國防領域的合作，澤倫斯基坦言，兩國法律制度不同，相關合作存在一定限制。不過，他強調，目前烏克蘭超過7成的民間力量投入國防產業，期待未來能在網路安全、無人機等領域，進一步加強與日本的合作。