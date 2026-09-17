俄烏戰4年半暴露武器短缺 歐洲尋求廉價飛彈能迅速補充

俄烏戰爭已持續超過4年半，烏克蘭一天可消耗西方提供一周份量的反戰車飛彈，大量的軍火消耗使得西方庫存快見底；圖為俄羅斯戰車在烏克蘭遭摧毀。（取材自烏克蘭國防部）

俄烏戰爭已持續超過4年半，迄無結束跡象，俄羅斯 每天對烏克蘭 發動無人機與飛彈攻擊，凸顯出一項和平時期經常被忽略的問題：現代戰爭消耗武器的速度，可能快於許多國家的補充速度。

央廣引述路透報導，國際戰略研究所（IISS）研究員巴里（Douglas Barrie）直言:「如果你認為自己的巡弋飛彈庫存已經足夠，那麼你可能並沒有足夠的庫存。」

愛沙尼亞國防軍向路透表示： 「鑑於俄羅斯全面入侵烏克蘭以來戰場的演變，開發成本低廉但具有效能的武器系統十分重要。」

分析人士指出，歐洲國防產業多年來著重於少量生產高複雜度武器，而非以戰時規模進行製造，使得各國政府如今爭相尋找成本較低、能夠大量部署的系統，與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、MBDA及萊茵金屬（Rheinmetall）等公司生產的先進武器搭配使用。

報導說，業界高層表示，如今的挑戰已不再是飛彈設計，而是建立足以支撐現代戰爭所需的製造能力。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）研究員席勒（Markus Schiller）說： 「大型戰爭靠的是數量，而不是什麼神奇武器。」

新一代國防新創公司表示，他們可以透過開發成本較低、並以大規模生產為設計目標的飛彈與攔截器，協助滿足這項需求。荷蘭6月向歐洲新創公司Destinus訂購700枚Ruta Block 2巡弋飛彈，供烏克蘭使用，交易金額為2.5億歐元（約2.8億美元）；英國國防部則已向劍橋航太（Cambridge Aerospace）提供首批Skyhammer攔截器合約。

報導指出，隨著新興飛彈製造商尋求擴大產量，投資人也日益加碼支持這些公司。劍橋航太上月籌得3億美元以擴大生產規模；Destinus則正在尋求更多資金，為計畫中的首次公開募股（IPO）做準備。

Destinus創辦人科科里奇（Mikhail Kokorich）說：「歐洲面臨的挑戰並不是不存在這項技術，更大的挑戰是工業產能，也就是能否按照現代戰爭所需的規模，生產、認證並補充武器系統。」

劍橋航太的目標是在明年第一季結束前，每月生產2500枚攔截器；Frankenburg則計畫達到每天最多生產100枚飛彈，並在2026年生產1500枚飛彈。

業界高層表示，擴大生產規模不僅取決於資金，還取決於確保零組件供應、取得核准，以及擴大製造流程，例如Fire Point希望在2027年年中前展示成功攔截彈道飛彈的能力。該公司執行長泰雷克（Iryna Terekh）表示，這將把原本可能需要數十年的流程，壓縮至幾年內完成。

Frankenburg執行長薩爾姆（Kusti Salm）說明，製造能力本身可能成為一種威懾力量，前提是讓對手認知到歐洲能夠迅速補充戰鬥中消耗的飛彈。