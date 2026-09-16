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反攻頓內茨克 烏軍：收復10平方公里土地

編譯中心／綜合15日電
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烏克蘭一名高階軍事指揮官表示，烏克蘭部隊在烏東的頓內茨克州北部展開攻勢，並進一步...
烏克蘭一名高階軍事指揮官表示，烏克蘭部隊在烏東的頓內茨克州北部展開攻勢，並進一步收復10平方公里的土地。圖為烏克蘭武裝部隊士兵乘坐軍用越野車在頓內茨克地區的前線城鎮。（路透）

烏克蘭一名高階軍事指揮官15日表示，烏克蘭部隊已在烏東的頓內茨克州（Donetsk）北部展開攻勢。頓內茨克州是俄羅斯與烏克蘭兩國持續4年多戰爭的激戰熱點。

路透報導，烏軍的畢列斯基准將表示，第3軍團已清剿75平方公里的俄軍滲透部隊，並進一步收復10平方公里的土地。畢列斯基自上個月起開始指揮周邊區域的防務。

畢列斯基還說，反攻區域位於頓內茨克州的「堡壘帶」以北。堡壘帶由斯拉夫揚斯克市和克拉莫托斯克市組成，若俄軍奪下這兩座城市，將更接近掌控整個頓內茨克州的目標。

畢列斯基表示，部隊已切斷俄軍後勤補給，掃蕩了3座村莊及第4座村莊的周圍地區。其中一座名為塞雷德涅（Serednie）的村莊，已完全在烏克蘭控制之下。

頓內茨克州是俄烏戰爭中多數最激烈戰役的發生地，俄國希望全面掌控該州，這也是俄方在至今陷於僵局的談判中提出的主要領土要求。

美國希望重啟相關談判，特使庫許納與魏科夫本月為此造訪俄烏兩國首都。澤倫斯基還說，希望烏克蘭與俄羅斯最快於本月恢復直接談判。克里姆林宮則表示，不排除雙方在10月舉行會談。

俄羅斯的整體推進速度雖在今年有所放緩，但其部隊仍從南面逼近數座城市，並更深入滲透烏克蘭東部城市康斯坦丁諾夫卡。

路透無法查證畢列斯基的說法，由於無人機戰爭使得前線形成一片廣闊的無人區「殺戮地帶」，難以獨立核實烏克蘭戰場的領土控制線。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基同日表示，他將在紐約聯合國大會期間與法國總統馬克宏會晤，討論結束烏克蘭戰爭的外交進程。與此同時，為填補高達230億歐元的軍費缺口，烏克蘭政府準備採取一系列措施，這些措施可能引發民眾不滿。

精華 FAQ

  • 烏克蘭高階軍事指揮官表示，第3軍團已在頓內茨克州北部清剿75平方公里俄軍滲透部隊，並進一步收復10平方公里土地，顯示烏軍在局部戰線取得推進。

  • 反攻區域位於頓內茨克州「堡壘帶」以北，該區與斯拉夫揚斯克、克拉莫托斯克相鄰，若俄軍奪取這些城市，將更接近控制整個頓內茨克州的目標。

  • 澤倫斯基表示將在紐約聯合國大會期間與馬克宏會晤，討論結束戰爭的外交進程；同時，烏克蘭政府也準備補足230億歐元軍費缺口，可能引發民眾不滿。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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