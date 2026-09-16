反攻頓內茨克 烏軍：收復10平方公里土地
烏克蘭一名高階軍事指揮官15日表示，烏克蘭部隊已在烏東的頓內茨克州（Donetsk）北部展開攻勢。頓內茨克州是俄羅斯與烏克蘭兩國持續4年多戰爭的激戰熱點。
路透報導，烏軍的畢列斯基准將表示，第3軍團已清剿75平方公里的俄軍滲透部隊，並進一步收復10平方公里的土地。畢列斯基自上個月起開始指揮周邊區域的防務。
畢列斯基還說，反攻區域位於頓內茨克州的「堡壘帶」以北。堡壘帶由斯拉夫揚斯克市和克拉莫托斯克市組成，若俄軍奪下這兩座城市，將更接近掌控整個頓內茨克州的目標。
畢列斯基表示，部隊已切斷俄軍後勤補給，掃蕩了3座村莊及第4座村莊的周圍地區。其中一座名為塞雷德涅（Serednie）的村莊，已完全在烏克蘭控制之下。
頓內茨克州是俄烏戰爭中多數最激烈戰役的發生地，俄國希望全面掌控該州，這也是俄方在至今陷於僵局的談判中提出的主要領土要求。
美國希望重啟相關談判，特使庫許納與魏科夫本月為此造訪俄烏兩國首都。澤倫斯基還說，希望烏克蘭與俄羅斯最快於本月恢復直接談判。克里姆林宮則表示，不排除雙方在10月舉行會談。
俄羅斯的整體推進速度雖在今年有所放緩，但其部隊仍從南面逼近數座城市，並更深入滲透烏克蘭東部城市康斯坦丁諾夫卡。
路透無法查證畢列斯基的說法，由於無人機戰爭使得前線形成一片廣闊的無人區「殺戮地帶」，難以獨立核實烏克蘭戰場的領土控制線。
此外，烏克蘭總統澤倫斯基同日表示，他將在紐約聯合國大會期間與法國總統馬克宏會晤，討論結束烏克蘭戰爭的外交進程。與此同時，為填補高達230億歐元的軍費缺口，烏克蘭政府準備採取一系列措施，這些措施可能引發民眾不滿。
烏克蘭高階軍事指揮官表示，第3軍團已在頓內茨克州北部清剿75平方公里俄軍滲透部隊，並進一步收復10平方公里土地，顯示烏軍在局部戰線取得推進。 反攻區域位於頓內茨克州「堡壘帶」以北，該區與斯拉夫揚斯克、克拉莫托斯克相鄰，若俄軍奪取這些城市，將更接近控制整個頓內茨克州的目標。 澤倫斯基表示將在紐約聯合國大會期間與馬克宏會晤，討論結束戰爭的外交進程；同時，烏克蘭政府也準備補足230億歐元軍費缺口，可能引發民眾不滿。
精華 FAQ
烏克蘭高階軍事指揮官表示，第3軍團已在頓內茨克州北部清剿75平方公里俄軍滲透部隊，並進一步收復10平方公里土地，顯示烏軍在局部戰線取得推進。
反攻區域位於頓內茨克州「堡壘帶」以北，該區與斯拉夫揚斯克、克拉莫托斯克相鄰，若俄軍奪取這些城市，將更接近控制整個頓內茨克州的目標。
澤倫斯基表示將在紐約聯合國大會期間與馬克宏會晤，討論結束戰爭的外交進程；同時，烏克蘭政府也準備補足230億歐元軍費缺口，可能引發民眾不滿。
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