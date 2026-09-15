烏軍頓內次克州北部發動反攻 收復10平方公里土地

烏克蘭一名士兵在烏克蘭前線城市克拉莫托斯克市（Kramatorsk）附近巡邏道路。路透

烏克蘭 一名高階軍事指揮官今天表示，烏克蘭部隊已在烏東的頓內次克州（Donetsk）北部展開攻勢。頓內次克州是俄羅斯 與烏克蘭兩國持續4年多戰爭的激戰熱點。

路透報導，烏軍的畢列斯基（Andrii Biletskyi）准將表示，第3軍團已清剿75平方公里的俄軍滲透部隊，並進一步收復10平方公里的土地。畢列斯基自上個月起開始指揮周邊區域的防務。

畢列斯基還說，反攻區域位於頓內次克州的「堡壘帶」以北。堡壘帶由斯拉夫揚斯克市（Sloviansk）和克拉莫托斯克市（Kramatorsk）組成，若俄軍奪下這兩座城市，將更接近掌控整個頓內次克州的目標。

畢列斯基在一段上傳至通訊應用程式（App）Telegram的影片中說：「第3軍團已經在這個方向發起攻勢，這場行動定名為『韋瓦第（Vivaldi）』。」

他表示，部隊已切斷俄軍後勤補給，掃蕩了3座村莊及第4座村莊的周圍地區。其中一座名為塞雷德涅（Serednie）的村莊，已完全在烏克蘭控制之下。

頓內次克州是俄烏戰爭中多數最激烈戰役的發生地，俄國希望全面掌控該州，這也是俄方在至今陷於僵局的談判中提出的主要領土要求。

美國希望重啟相關談判，特使庫許納（Jared Kushner）與威科夫（Steve Witkoff）本月為此造訪俄烏兩國首都。

俄羅斯的整體推進速度雖在今年有所放緩，但其部隊仍從南面逼近數座城市，並更深入滲透烏克蘭東部城市康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）。

路透無法查證畢列斯基的說法，由於無人機戰爭使得前線形成一片廣闊的無人區「殺戮地帶」，難以獨立核實烏克蘭戰場的領土控制線。

上述烏軍通報在頓內次克州的進展，將使烏克蘭今年稍早在東南部推進後再添成果。烏克蘭政府當時說，已在一場持續數個月的反攻中，收復超過700平方公里土地。