無人機幾分鐘要你命 谷歌前CEO：俄創新能力追上烏 殺傷區恐擴大

烏克蘭製FPV光纖無人機2025年1月29日在基輔州一處未公開地點的軍事市集飛行。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 谷歌前CEO施密特指出，俄烏戰爭已成無人機與AI科技戰場，俄羅斯創新與量產能力追上烏克蘭，殺傷區恐因戰場技術快速迭代而擴大。

俄烏戰場上有所謂的「殺傷區」（kill zones），士兵只要離開掩體，幾分鐘內就可能遭無人機 擊殺。Google前執行長施密特（Eric Schmidt）接受NBC新聞訪問時警告，戰爭正催生驚人的科技進步，這類「殺傷區」恐迅速擴大。

施密特曾任美國人工智慧國家安全委員會主席，也曾向五角大廈提供建議，目前執掌火箭公司Relativity Space，協助烏克蘭 對俄羅斯打一場科技戰。他指出，俄烏戰爭已成為無人機戰爭的試驗場，從覆蓋防無人機網的烏克蘭城鎮，到可能遭基輔攻擊的俄羅斯腹地，無人機已成為這場戰爭的代表性武器。

施密特指出，戰場技術迭代極快，一項武器短短幾個月就可能失去優勢，「我就在科技業工作，但創新的速度比我見過的任何時候都快。」

隨著俄羅斯全面入侵烏克蘭進入第五年，俄方研發與部署新武器的能力愈來愈強，逐步削弱烏克蘭過去仰賴的優勢。施密特說：「過去，烏克蘭規模小，卻很聰明、創新速度非常快；俄羅斯則規模龐大、速度緩慢，能力也不太強。但現在情況已經變了。」

他認為，戰爭勝負將取決於哪一方能更快把最新發明投入大規模運用，「誰能最快創新，並把成果擴大到實戰規模，誰就會贏得這場戰爭。」

施密特也預期，人工智慧（AI）最終將協助電腦指揮無人機群，並根據攻擊結果調整作戰方式。他說：「人類無法操控由1000架無人機組成的機群，但電腦可以。我認為未來將由電腦替無人機群制定作戰計畫。」

報導指出，現有無人機已讓交戰雙方離開掩護變得危險，俄軍戰機還會向烏克蘭陣地投下威力強大的滑翔炸彈，威脅留在掩體內的士兵。施密特形容，小型「第一人稱視角」（FPV）無人機已成為這場戰爭的「子彈」，獵殺暴露在外的士兵，「今天的戰場是一片無人地帶，什麼東西都不動，因為上空有無人機和反無人機系統。」

他指出，俄羅斯已為部分伊朗設計的「見證者」攻擊無人機裝上廉價的中國大陸製小型噴射發動機，速度比烏克蘭攔截器更快。8個月前，烏克蘭團隊還能成功反制「見證者」，如今卻得設法攔截速度更快的新版本。他說：「要怎麼攔截速度更快的無人機？你就得替自己的攔截器也裝上噴射發動機。」

施密特主張，西方國家應從烏克蘭經驗中學習並提供更多協助，同時警告俄烏戰事可能演變成「全面戰爭」。烏克蘭人擔心戰敗將摧毀自己的家庭，因此決心抵抗。他說：「兩國境內的一切都是攻擊目標。這實在太可怕了。」