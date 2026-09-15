燃油短缺 川普怪烏炸俄柴油設施 「還有很多目標可打」

AI摘要 文章摘要整理： 川普批評烏克蘭攻擊俄羅斯柴油設施加劇全球短缺，並宣稱已促成俄烏互不打擊能源目標，但基輔與莫斯科都未立即回應。

美國總統川普 13日要求烏克蘭 總統澤倫斯基 停止攻擊俄羅斯的柴油相關設施，並批評烏方此舉造成的燃料短缺「正傷害全球」。川普稱，燃料短缺「不是中東緊張造成的」，勸澤倫斯基「還有很多目標可以打」。他14日宣稱，俄烏兩國已同意不打擊對方的能源設施。

綜合路透、美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普13日在愛爾蘭觀看愛爾蘭高球公開賽時表示，自己已與澤倫斯基談過攻擊俄羅斯柴油設施一事，並公開要求基輔停止相關攻擊。川普認為，全球柴油供應吃緊主要是俄烏戰爭造成，而非中東緊張。

烏克蘭近幾個月持續以遠程無人機攻擊俄羅斯能源設施，多座大型煉油廠受損，俄國多地因此採取燃料配給措施，莫斯科7月也禁止柴油出口，使原本供應吃緊的國際柴油市場進一步失去俄國貨源。基輔則強調，俄國石油產業支撐侵烏戰爭所需資金及燃料，因此煉油廠屬於「合法軍事目標」。

不過，全球柴油供應吃緊也受到美伊戰事影響。

川普14日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣稱，烏克蘭已同意不攻擊俄羅斯能源目標，俄國也同意不攻擊烏方能源目標。

中央社則引述法新社指出，烏克蘭總統府拒絕置評，莫斯科當局也未立即回應。

川普同時重申，一旦美伊衝突結束，汽油價格將「大幅急挫」，並稱伊朗持續要求和談。他還表示，美國最終會離開伊朗，除非決定像在委內瑞拉一樣掌控石油。CNN報導，俄國柴油出口量僅次於美國，受戰事影響，莫斯科也已下修今年石油產量預測及今、明兩年的燃料出口展望。