我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

燃油短缺 川普怪烏炸俄柴油設施 「還有很多目標可打」

編譯中心／綜合14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

川普批評烏克蘭攻擊俄羅斯柴油設施加劇全球短缺，並宣稱已促成俄烏互不打擊能源目標，但基輔與莫斯科都未立即回應。

美國總統川普13日要求烏克蘭總統澤倫斯基停止攻擊俄羅斯的柴油相關設施，並批評烏方此舉造成的燃料短缺「正傷害全球」。川普稱，燃料短缺「不是中東緊張造成的」，勸澤倫斯基「還有很多目標可以打」。他14日宣稱，俄烏兩國已同意不打擊對方的能源設施。

綜合路透、美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普13日在愛爾蘭觀看愛爾蘭高球公開賽時表示，自己已與澤倫斯基談過攻擊俄羅斯柴油設施一事，並公開要求基輔停止相關攻擊。川普認為，全球柴油供應吃緊主要是俄烏戰爭造成，而非中東緊張。

烏克蘭近幾個月持續以遠程無人機攻擊俄羅斯能源設施，多座大型煉油廠受損，俄國多地因此採取燃料配給措施，莫斯科7月也禁止柴油出口，使原本供應吃緊的國際柴油市場進一步失去俄國貨源。基輔則強調，俄國石油產業支撐侵烏戰爭所需資金及燃料，因此煉油廠屬於「合法軍事目標」。

不過，全球柴油供應吃緊也受到美伊戰事影響。

川普14日在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣稱，烏克蘭已同意不攻擊俄羅斯能源目標，俄國也同意不攻擊烏方能源目標。

中央社則引述法新社指出，烏克蘭總統府拒絕置評，莫斯科當局也未立即回應。

川普同時重申，一旦美伊衝突結束，汽油價格將「大幅急挫」，並稱伊朗持續要求和談。他還表示，美國最終會離開伊朗，除非決定像在委內瑞拉一樣掌控石油。CNN報導，俄國柴油出口量僅次於美國，受戰事影響，莫斯科也已下修今年石油產量預測及今、明兩年的燃料出口展望。

精華 FAQ

  • 川普認為烏軍打擊俄羅斯柴油相關設施，正在惡化全球燃料短缺，且問題主要源自俄烏戰爭本身，而不是中東緊張局勢。他因此公開要求澤倫斯基停止相關攻擊。

  • 基輔主張，俄國石油產業持續提供侵烏戰爭所需資金與燃料，因此煉油廠和能源設施屬於合法軍事目標。近幾個月烏克蘭也持續以遠程無人機發動攻擊。

  • 川普在Truth Social宣稱，烏克蘭與俄羅斯已同意互不攻擊對方能源目標，並表示若美伊衝突結束，汽油價格將大幅下跌。他同時稱伊朗持續要求和談。

川普 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

日本沖繩知事選舉變天 美挺遷美軍基地盼強化嚇阻北京

下一則

川普才挺愛爾蘭統一…蘇格蘭、威爾斯、北愛 推公投脫英

延伸閱讀

川普稱全球燃料荒非中東造成 怪烏克蘭轟俄國柴油設施傷害全世界

川普稱全球燃料荒非中東造成 怪烏克蘭轟俄國柴油設施傷害全世界
川普：俄烏戰爭致柴油漲價 兩國同意不打能源目標

川普：俄烏戰爭致柴油漲價 兩國同意不打能源目標
川普警告澤倫斯基 勿攻擊俄羅斯柴油設施

川普警告澤倫斯基 勿攻擊俄羅斯柴油設施
能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

熱門新聞

圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見