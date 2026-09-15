烏波邊境火車遇襲 歐美政客列車險遭俄無人機炸中

英國前首相強生。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 一列開往華沙的烏克蘭列車在靠近波蘭邊境處遭俄無人機攻擊，原本搭載強生等人的外交列車因提早離站避開一劫，波蘭則警告俄方行動恐進一步升級。

一列開往波蘭 首都華沙的烏克蘭 列車，13日在鄰近波蘭邊境遭遇俄羅斯 無人機攻擊，未造成傷亡。烏克蘭鐵路公司指出，在該起襲擊事件發生之際，前一班「外交列車」因提早離站，逃過一劫，列車上載有英國前首相強生與多名歐盟成員國安全顧問和前盟邦領袖。美國中央情報局前局長裴卓斯(David Petraeus)雖與強生搭乘不同列車，但發車時間點十分接近。

綜合路透、英國衛報、BBC、紐約時報報導，遭襲列車位於烏克蘭西部亞戈丁車站附近，距離波蘭邊境僅約2公里。俄軍無人機擊中列車後，數百名乘客疏散，無人傷亡。鑑於時機敏感，不排除該列外交專車亦被俄方列為潛在襲擊目標；波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）隨後表態嚴詞譴責，並示警俄方近期內恐擴大襲擾，導致歐洲安全威脅「大幅升級」。俄稱，針對運武器基建。

強生、裴卓斯、英國首相國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）、瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）等人，日前在基輔出席第22屆「雅爾達歐洲戰略」（YES）年度會議。會後，強生等人搭乘外交專列返回波蘭，裴卓斯雖與強生搭乘不同列車。

「烏克蘭鐵路」指出，外交專列因俄方安全威脅臨時調整時刻並提早離站；數分鐘後，下一班一般客運列車即遭無人機攻擊，因此認為俄軍無人機的目標「極可能是該外交列車」。畢爾德表示，他所乘列車一度接獲疏散指示，危機解除後才繼續行程。裴卓斯則說，事發時聽見無人機在列車上方盤旋，隨後緊急疏散並聽到爆炸聲。

強生在英國每日郵報專欄撰文，形容俄羅斯總統普亭是「被逼到牆角的老鼠」，認為俄方升高對歐洲的攻擊是困獸之鬥。他指出，普亭只要有意，明天就能結束戰爭。

俄羅斯國防部證實曾攻擊烏克蘭西部鐵路設施，並稱目標是用於運送來自歐洲軍用物資的鐵路基建。事件後，波蘭總理圖斯克召開緊急會議，警告俄羅斯行動升級已成現實，且愈來愈逼近波蘭邊境，不排除未來數周至數月波及波蘭領土。

波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）呼籲盟友「加倍」支持烏克蘭，並警告俄羅斯對歐洲的行動已不只是破壞資產，而是「國家級恐怖主義」，意圖可能進一步升級為殺人。

一列從基輔開往華沙的客運列車13日遭俄羅斯無人機襲擊，所幸未造成乘客傷亡。（美聯社）