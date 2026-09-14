川普：俄烏戰爭致柴油漲價 兩國同意不打能源目標

美國總統川普宣稱，俄烏兩國已同意不打擊對方的能源設施。（美聯社）

美國總統川普 （Donald Trump）昨天批評烏克蘭攻擊俄羅斯 煉油廠之後，他今天宣稱，俄烏兩國已同意不打擊對方的能源設施。

川普於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「烏克蘭已經同意不打擊俄羅斯能源目標，俄國 也同意不攻擊烏方能源目標！」

他還指出：「全球柴油價格上漲主要是俄烏戰爭造成的，而非伊朗。」

法新社報導，烏克蘭總統府拒絕置評，莫斯科當局也未立即回應此事。

川普發布前述言論之際，美國與伊朗的戰事進入第7個月，國際油價持續攀升，並推高全美燃料成本和通膨，此時距離美國期中選舉剩下數週時間。

川普昨天訪問愛爾蘭期間抨擊了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），稱他必須停止破壞俄羅斯的柴油設施，因為此舉導致柴油短缺。

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