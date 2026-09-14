川普：俄烏戰爭致柴油漲價 兩國同意不打能源目標
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美國總統川普（Donald Trump）昨天批評烏克蘭攻擊俄羅斯煉油廠之後，他今天宣稱，俄烏兩國已同意不打擊對方的能源設施。
川普於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「烏克蘭已經同意不打擊俄羅斯能源目標，俄國也同意不攻擊烏方能源目標！」
他還指出：「全球柴油價格上漲主要是俄烏戰爭造成的，而非伊朗。」
法新社報導，烏克蘭總統府拒絕置評，莫斯科當局也未立即回應此事。
川普發布前述言論之際，美國與伊朗的戰事進入第7個月，國際油價持續攀升，並推高全美燃料成本和通膨，此時距離美國期中選舉剩下數週時間。
川普昨天訪問愛爾蘭期間抨擊了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），稱他必須停止破壞俄羅斯的柴油設施，因為此舉導致柴油短缺。
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川普表示，烏克蘭已同意不攻擊俄羅斯能源目標，而俄羅斯也同意不攻擊烏克蘭能源目標，藉此降低雙方對能源設施的打擊。 他強調全球柴油價格上漲主要是俄烏戰爭造成的，不是伊朗。此說法出現在他談論燃料成本與通膨升高的脈絡中。 報導指出，烏克蘭總統府拒絕置評，莫斯科當局也沒有立即回應。也就是說，川普的說法目前尚未獲兩邊官方確認。
精華 FAQ
川普表示，烏克蘭已同意不攻擊俄羅斯能源目標，而俄羅斯也同意不攻擊烏克蘭能源目標，藉此降低雙方對能源設施的打擊。
他強調全球柴油價格上漲主要是俄烏戰爭造成的，不是伊朗。此說法出現在他談論燃料成本與通膨升高的脈絡中。
報導指出，烏克蘭總統府拒絕置評，莫斯科當局也沒有立即回應。也就是說，川普的說法目前尚未獲兩邊官方確認。
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