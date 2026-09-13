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澤倫斯基幕僚長：烏克蘭準備10月重啟三方會談

中央社基輔13日綜合外電報導
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烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長布達諾夫。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長布達諾夫。(歐新社)

烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長布達諾夫指出，基輔準備於10月重啟旨在結束這場持續逾4年半的俄烏戰爭的三方會談。

烏克蘭媒體報導，布達諾夫（Kyrylo Budanov）在一場於基輔舉行的會議場邊告訴記者，烏克蘭正為可能與俄羅斯及美國展開新一輪會談做準備。

他說：「我們正在為10月做準備。」

美國特使威科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）日前先後造訪莫斯科和基輔，並與俄烏領導人談話。這是他們自2月以來首次造訪莫斯科，也是兩人首訪基輔。

上一次的三方會談於2月在日內瓦舉行。由於華府當時把重心放在與伊朗的衝突上，美國主導的外交努力一度停擺。

威科夫訪問俄烏兩國首都後，對談判取得新進展表示歡迎。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，兩位特使提出一些「非常不錯且有價值的構想」。他建議，新三方會談可由土耳其、阿拉伯聯合大公國、瑞士或其他國家主辦。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄方不排除恢復和談的可能性，至於談判將於何時何地舉行，目前還言之過早。

精華 FAQ

  • 澤倫斯基幕僚長布達諾夫透露，基輔正為可能在10月展開的新一輪三方會談做準備，目標是推動結束已持續逾4年半的俄烏戰爭。

  • 報導指出，會談可能由烏克蘭、俄羅斯與美國參與。美方特使威科夫與庫許納近期先後訪問莫斯科和基輔，並與雙方領導人接觸，帶來談判新進展。

  • 澤倫斯基稱美方特使提出一些「非常不錯且有價值的構想」，並建議由土耳其、阿聯、瑞士等國主辦；克里姆林宮則表示不排除恢復和談，但時間與地點仍言之過早。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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