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烏軍稱最深入俄境攻擊 無人機飛3300公里命中目標

編譯中心／綜合10日電
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圖為烏克蘭第413「突襲」無人系統團，是無人系統部隊旗下的精銳遠程與戰術打擊部隊...
圖為烏克蘭第413「突襲」無人系統團，是無人系統部隊旗下的精銳遠程與戰術打擊部隊，曾執行深入俄羅斯境內的打擊任務。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：烏克蘭稱無人機飛行超過3300公里，擊中俄亞馬爾地區目標。
  • 重點二：俄方稱已挫敗攻擊，殘骸墜落引發火災且未傳出人員傷亡。
  • 重點三：澤倫斯基專機遭襲說法被淡化，烏摩稱僅因領空警報延誤。

烏克蘭一架無人機9日襲擊距離邊境約2800公里外俄羅斯亞馬爾地區並引發火災。烏方表示，這是自2022年俄全面入侵以來，烏軍對俄國境內發動「最深入」的一次打擊。另外，針對烏克蘭總統澤倫斯基搭乘的專機險遭俄羅斯無人機擊中的說法，總統府形容說法「誇張」，稱僅是專機延誤起飛。

中央社引述法新社報導，烏克蘭特種部隊表示，他們擊中了亞馬爾地區(Yamalia)兩座天然氣凝析油處理設施；俄方未立即回應烏方說法。俄羅斯地方官員則稱，這是一起無人機攻擊被挫敗後殘骸墜落引發的火災。

俄羅斯亞馬爾-涅涅茨自治區(Yamalo-Nenets)首長阿爾秋霍夫(Dmitry Artyukhov)在通訊軟體Telegram表示：「今天一項針對新烏連戈伊鎮(Novy Urengoy)工業設施的無人機攻擊已被挫敗。無人機的殘骸墜落導致火災。」他補充說沒有人員死傷，損失的範圍及性質尚在評估中。

新烏連戈伊鎮人口約10萬，地理位置在俄羅斯北極圈以南。社群媒體發布的影片顯示，當地上空竄出濃煙，另一段影片則可見到似為工業設施的建築冒出火光。

烏克蘭規模最大的國防製造商之一「火點」(Fire Point)在社群媒體發文表示，這架無人機「飛行超過3300公里並成功命中目標」。

近幾個月來，烏克蘭加大對俄羅斯境內遠程攻擊力度，以報復俄軍每日對烏克蘭城鎮的轟炸。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)9月時曾表示，烏克蘭的無人機將讓俄羅斯領空在戰爭期間「變得極不安全」。

另外，挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)稱烏克蘭總統澤倫斯基搭乘的專機日前從摩爾多瓦起飛、前往奧斯陸途中，險遭俄羅斯無人機擊中。不過，烏克蘭與摩爾多瓦均淡化這項說法，烏克蘭總統府更形容澤倫斯基面臨危險的說法「誇張」。

烏克蘭總統府一名消息人士形容，「當時摩爾多瓦發布警報，原因是一架俄羅斯(無人機)進入摩爾多瓦與羅馬尼亞領空。」

摩爾多瓦政府發言人喬里奇(Dumitru Ciorici)指出，摩爾多瓦8日下午4時30分過後不久，由於一架從烏克蘭方向飛來的俄羅斯無人機而關閉領空。

他說：「為了保護當時飛越摩爾多瓦的航班，因此關閉領空，造成3架出境航班及4架入境航班延誤…下午5時20分後，當局確認無人機已墜落並爆炸，地點距離基希納烏國際機場(Chisinau International Airport)約160公里。」

喬里奇表示：「隨後解除航班限制。基於相同原因，烏克蘭總統澤倫斯基搭乘的專機也比原定時間晚起飛。」

精華 FAQ

  • 烏方表示，無人機飛行超過3300公里並命中俄羅斯亞馬爾地區目標，稱這是自2022年全面入侵以來，烏軍對俄境內發動最深入的一次打擊。

  • 俄羅斯亞馬爾-涅涅茨自治區首長說，針對新烏連戈伊工業設施的無人機攻擊已被挫敗，火災是無人機殘骸墜落所致，並稱目前沒有人員死傷。

  • 烏克蘭與摩爾多瓦都淡化此事，烏方稱只是摩爾多瓦因俄無人機進入領空而發警報，專機僅比原定時間晚起飛，並非真的遭到直接攻擊。

無人機 烏克蘭 澤倫斯基

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