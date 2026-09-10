澤倫斯基訪加拿大 兩國簽協議深化防空與能源合作

加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）10日在西部亞伯達省（Alberta）的卡加立（Calgary）接待澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）。美聯社

加拿大 今天表示，將提供支援以強化烏克蘭防空能力，並協助補充無人機庫存。隨著烏克蘭總統澤倫斯基 到訪，兩國也誓言將進一步深化盟友關係。

法新社報導，加拿大總理卡尼 （Mark Carney）在西部亞伯達省（Alberta）的卡加立（Calgary）接待澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），卡尼便是在當地長大，且該地區擁有龐大的烏克蘭裔社群。

卡尼向澤倫斯基保證：「加拿大將永遠與你同在。」

兩國領袖簽署協議，朝建立「百年夥伴關係」的目標努力。

雙方將於未來幾個月協商這項協議，將國防、關鍵礦物及能源等領域的合作正式納入協議。

卡尼提及1893年烏克蘭移民潮時表示：「我們兩國自1893年以來便緊密相連。」

據估計，亞伯達省有約35萬名烏克蘭裔加拿大人。卡尼說：「烏克蘭人協助建設加拿大，而加拿大人將協助重建烏克蘭。」

今天宣布的援助措施包括3.5億加元（約2.5億美元），這筆資金將透過美國「烏克蘭多國聯合計畫—服務、訓練及物資快速交付」（JUMPSTART）提供。

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