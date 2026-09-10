俄中美11月擬三方會談 普亭先通話川普：澄清無侵歐計畫

克里米亞雅爾達一間藝廊去年二月舉行「雅爾達二點零」藝術展，參觀者站在描繪美國總統川普（左起）、俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平的作品前。展覽名稱呼應一九四五年雅爾達會議，當年與會者是美、英、蘇三國領袖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 普亭與川普8日通話，討論11月深圳APEC期間三方峰會可能性。

普亭與川普8日通話，討論11月深圳APEC期間三方峰會可能性。 重點二： 普亭向川普強調俄羅斯沒有侵略歐洲計畫，稱外界傳言是援烏藉口。

普亭向川普強調俄羅斯沒有侵略歐洲計畫，稱外界傳言是援烏藉口。 重點三：三方會談仍屬潛在構想，議程、形式與時間都尚未敲定。

俄羅斯 克里姆林宮9日表示，俄國總統普亭 與美國總統川普 8日通話，討論到今年11月在中國深圳亞太經合會期間，與中國國家主席習近平舉行俄中美三方峰會的可能性。普亭在電話中告訴川普「俄羅斯沒有侵略歐洲計畫」，並稱關於俄羅斯威脅的外界傳言，只是為歐洲國家擴大援烏的藉口。

被問及川普與普亭通話時是否談到在深圳舉行三方峰會構想，克宮發言人佩斯科夫明確回答，「毫無疑問」。

他表示，這項潛在可能性此前就已被提出，11月在中國舉行的亞太經合會(APEC)峰會提供三國領袖接觸機會。

佩斯科夫說，三方會談目前仍屬於「潛在的可能性」，俄方此前已談過這項構想。

對於三方會談可能討論的具體議題，佩斯科夫並未透露細節，也沒有表示三國已就會談時間、形式或議程達成協議。俄方官員此前則表示，如果要推動三方峰會，仍須進行外交準備，並先釐清會談議程及可能成果。

今年APEC峰會預定11月18日至19日在中國深圳舉行。俄方已確認普亭將出席，美方尚未正式宣布川普是否參加，但川普6月表示，他今年會再去中國參加一場「大型會議」，外界普遍認為他是指APEC峰會。

俄方近期持續釋放對三方峰會的訊號。普亭的外交顧問鄂夏柯夫1日曾表示，普亭、川普和習近平可能在11月APEC峰會期間舉行三方峰會。鄂夏柯夫是在吉爾吉斯首都比許凱克上海合作組織峰會期間發表上述談話，習近平與普亭均出席。

鄂夏柯夫表示，普亭與川普8日進行一場「極為坦率」的1小時電話會談，普亭向川普提出一份「客觀且詳盡」的俄烏前線戰況分析，普亭也「指出美方可實際採取哪些舉措，以加快結束敵對行動」，但他未透露相關細節。

他說，普亭在電話中告訴川普，俄羅斯沒有侵略歐洲計畫，「我們強調俄方對歐洲絕無任何侵略意圖。關於俄羅斯威脅的外界傳言，只是為歐洲國家擴大援烏、提高軍事支出找藉口」。

鄂夏柯夫另表示，俄國認為阿聯首都阿布達比是舉行俄烏和平談判的優先地點之一，但目前尚未確定下一輪談判時間與地點。

中央社引述法新社報導，挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)9日表示，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)搭機從摩爾多瓦前往奧斯陸參加挪威已故國王哈拉德五世的喪禮途中，差點遭無人機擊中。

澤倫斯基於8日晚間抵達奧斯陸，並與斯托爾、挪威財長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)及外長艾德(Espen Barth Eide)會談，討論挪威軍援，包括防空支援及民間援助。

烏克蘭總統澤倫斯基與妻子抵達奧斯陸，參加挪威已故國王哈拉德五世的喪禮。（美聯社）