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歐盟才借千億美元 澤倫斯基又喊缺270億 歐洲質疑錢怎花

編譯周辰陽／即時報導
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烏克蘭總統澤倫斯基6日在基輔與美國特使威科夫及庫許納舉行聯合記者會。（歐新社）
烏克蘭總統澤倫斯基6日在基輔與美國特使威科夫及庫許納舉行聯合記者會。（歐新社）

歐盟是烏克蘭的主要支持者，今年稍早已敲定提供超過1000億美元貸款。但一群歐洲官員8月抵達基輔紀念烏克蘭獨立日時，烏克蘭總統澤倫斯基卻告訴他們，烏國面臨規模超出預期的國防預算缺口，想撐過今年，還需要270億美元。

紐約時報9日報導，此時正值烏克蘭自2022年以來最危險的時刻之一，防空能力不足以抵禦俄羅斯無休止的無人機與飛彈攻擊，能夠擊落彈道飛彈的美製攔截彈也嚴重不足。俄羅斯持續攻擊烏克蘭，包括襲擊港口，使基輔失去一項主要收入來源。但預算缺口的來源仍不清楚，也存在爭議。

澤倫斯基8月表示，部分支出發生在最近遭解職而引發街頭抗議的前國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）任內，指國防部動用原本編列至今年年底的資金。但費多羅夫否認任內存在如此龐大的缺口，表示這必然與國防部新領導層推動的計畫有關。

美國已減少金援烏克蘭，使歐洲資金變得更加重要，烏克蘭也正要求英國、加拿大與日本協助填補缺口，但這項追加資金要求讓歐洲許多官員感到意外與不安，也凸顯援烏成本正在上升。

烏克蘭尚未公布短期預算需求的完整明細，澤倫斯基僅透露包括武器、軍人薪資及陣亡軍人家屬撫卹金。歐洲官員現正忙著釐清缺口實際規模，以及今年是否、又該如何提供更多資金。不過，各國領導人必須在援烏與國內支出之間取得平衡，否則可能激怒選民。

紐約時報指出，這項突如其來的追加資金要求，可能使基輔在最需要盟友支持之際，與盟友關係更加複雜。歐洲外交官表示，各國了解烏克蘭正為存亡而戰，但沒有預料到會出現如此龐大的預算缺口。一些官員甚至私下質疑資金是否能有效運用，或烏克蘭是否誇大需求。

總理科列茨基（Serhii Koretskyi）已要求國會實施緊縮，但能削減的支出有限。國會外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）指出，支持軍隊攸關國家生存，不能妥協，削減軍人薪資或家屬撫卹金等大筆支出也完全無法接受，「這應該不可碰觸。」

日耳曼馬歇爾基金會資深研究員普羅科彭科（Olena Prokopenko）指出，客觀而言，戰爭已經變得更加昂貴，「我相信他們會找到辦法，為了烏克蘭，也為了他們自己。」

精華 FAQ

  • 澤倫斯基表示，烏克蘭今年國防預算缺口超出預期，包含武器、軍人薪資與陣亡軍人家屬撫卹金等支出，都需要額外資金才能撐過今年。

  • 許多官員對突然加碼感到意外與不安，除了擔心援烏成本持續升高，也私下質疑資金是否能有效運用，甚至懷疑烏克蘭是否誇大需求。

  • 報導提到俄羅斯持續攻擊、港口遭襲導致收入減少，防空與攔截彈不足也推高軍事支出，加上美國減少金援，使歐洲承擔的壓力更大。

澤倫斯基 歐盟 俄羅斯

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