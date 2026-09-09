我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

讓川普放飛自我？幕僚親信不再勸誡：何必呢？他是老闆

川普祭紅利催票：共和黨若守住參眾兩院 每人發5000美元

澤倫斯基專機險遭俄無人機擊中 摩爾瓦多緊急關閉領空

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基(右)與第一夫人澤倫斯卡9日出席挪威已故國王哈拉德五世的喪禮。...
烏克蘭總統澤倫斯基(右)與第一夫人澤倫斯卡9日出席挪威已故國王哈拉德五世的喪禮。(歐新社)

CNN 9日報導，俄羅斯一架無人機8日闖入摩爾多瓦領空，導致準備搭機前往挪威的烏克蘭總統澤倫斯基一度無法起飛。當時摩爾多瓦當局偵測到一架噴射推進無人機侵入後緊急關閉領空，直到確認無人機墜毀，才放行停在首都基希訥烏國際機場的澤倫斯基專機。克里姆林宮尚未回應。

挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）稍早率先披露此事，向挪威廣播公司NRK表示：「澤倫斯基的飛機準備從摩爾多瓦起飛時，險些遭無人機擊中。這就是他身處的現實。」

金融時報報導，當時與澤倫斯基同機的一名烏克蘭高階官員證實這項消息，並表示他們相信，那是一架俄羅斯使用的「見證者」（Shahed）噴射動力無人機。該名官員表示，無人機距離近到令人懷疑，它可能是以澤倫斯基專機為目標。烏克蘭當局正在調查這起事件。

摩爾多瓦駐美大使庫爾明斯基（Vladislav Kulminski）接受CNN訪問時表示，這起事件很可能「不是意外」，並稱「我們不相信一架噴射推進無人機只是為了偵察，就在烏克蘭總統專機停在機場時飛進摩爾多瓦領空」。

至於無人機是否鎖定澤倫斯基本人，庫爾明斯基表示，調查仍在進行，目前下結論言之過早。不過他指出，外界都知道澤倫斯基出訪時會使用摩爾多瓦領空，「這可能也不是第一次發生類似事件」。

美聯社指出，這架無人機最後在距離機場約160公里處爆炸。澤倫斯基隨後順利抵達奧斯陸，與多國外賓一同出席挪威已故國王哈拉德五世（King Harald V）的喪禮。

摩爾多瓦官員另表示，8日還有第二架無人機闖入該國領空，之後繼續飛越羅馬尼亞。摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）譴責無人機入侵是對民眾生命的「嚴重威脅」。

澤倫斯基結束挪威行程後，9日轉往加拿大，預計向總理卡尼的內閣發表談話，並與第一夫人澤倫斯卡（Olena Zelenska）在加拿大停留至11日。

精華 FAQ

  • 因為摩爾多瓦當局偵測到一架噴射推進無人機闖入領空，為避免風險緊急關閉空域，直到確認無人機墜毀後，才允許停在基希訥烏機場的專機起飛。

  • 摩爾多瓦駐美大使表示，不相信噴射推進無人機只是為了偵察就飛入領空，尤其澤倫斯基專機正停在機場時發生；烏方官員也認為距離太近，可能是針對專機。

  • 澤倫斯基在摩爾多瓦空域事件後，仍順利前往挪威奧斯陸出席已故國王哈拉德五世喪禮，接著於9日轉往加拿大，預計向卡尼內閣發表談話。

澤倫斯基 無人機 烏克蘭

上一則

第4次川金會有譜？港媒：中國願當中間人 金正恩恐開高價

延伸閱讀

澤倫斯基搭機前往奧斯陸途中 險遭無人機擊中

澤倫斯基搭機前往奧斯陸途中 險遭無人機擊中
澤倫斯基：俄羅斯領空將充滿烏克蘭無人機、不再安全

澤倫斯基：俄羅斯領空將充滿烏克蘭無人機、不再安全
澤倫斯基警告無人機關閉俄領空 普亭：不與恐怖分子談判

澤倫斯基警告無人機關閉俄領空 普亭：不與恐怖分子談判
俄無人機襲烏國安局 澤倫斯基：直接瞄準局長辦公室

俄無人機襲烏國安局 澤倫斯基：直接瞄準局長辦公室

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34

超人氣

更多 >
華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕
自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
4年前被威爾史密斯賞巴掌 克里斯洛克曝「重返奧斯卡」唯一條件

4年前被威爾史密斯賞巴掌 克里斯洛克曝「重返奧斯卡」唯一條件