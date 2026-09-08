烏克蘭防長：正與盟友洽購約1000枚愛國者飛彈
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烏克蘭國防部長赫馬拉（Yevhenii Khmara）表示，烏克蘭在盟友協助及歐洲聯盟（EU）一筆貸款支持下，正在洽購約1000枚美國設計的「愛國者」（Patriot）防空系統飛彈。
路透報導，赫馬拉今天在烏克蘭國防聯繫小組會議中指出，多數飛彈預計未來幾年陸續交貨，同時呼籲國際社會提供更即時的援助。
赫馬拉在國防部稍後發出的聲明中表示，烏克蘭正請求西方盟友從現有庫存提供更多防空飛彈，以利烏克蘭根據簽署的合約提升飛彈性能。
他補充說，基輔在支應無人機供應方面尚短絀270億美元（約新台幣8510億元），對防務構成阻礙。
根據國防部會議紀要，赫馬拉提到烏克蘭執行中的戰爭行動計畫，並列出基輔認為莫斯科構成最重大威脅的清單。
赫馬拉強調，俄羅斯在長達1200公里的前線並未取得戰略進展，但正以「恐怖行動對付烏克蘭人」來彌補戰場上的失利。
烏克蘭國防部長表示，基輔正透過盟友協助及EU貸款支持，洽購約1000枚美國設計的愛國者防空系統飛彈，以強化整體防空能力。 赫馬拉指出，多數飛彈預計要到未來幾年才會陸續交貨，因此他呼籲國際社會提供更即時的援助，特別是從盟友現有庫存先調撥防空飛彈。 烏方表示無人機供應仍短缺270億美元，已成防務阻礙；同時認為俄羅斯在1200公里前線未有戰略進展，卻以恐怖行動攻擊烏克蘭平民。
精華 FAQ
烏克蘭國防部長表示，基輔正透過盟友協助及EU貸款支持，洽購約1000枚美國設計的愛國者防空系統飛彈，以強化整體防空能力。
赫馬拉指出，多數飛彈預計要到未來幾年才會陸續交貨，因此他呼籲國際社會提供更即時的援助，特別是從盟友現有庫存先調撥防空飛彈。
烏方表示無人機供應仍短缺270億美元，已成防務阻礙；同時認為俄羅斯在1200公里前線未有戰略進展，卻以恐怖行動攻擊烏克蘭平民。
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