澤倫斯基讚許美特使對俄烏終戰構想 稱計劃9月會川普

烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日在基輔會晤美國總統川普的特使威科夫（左）。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基 今天表示，美國和平協商代表威科夫及庫許納在討論如何終結俄烏戰爭時，提出數項「不錯的」構想。澤倫斯基還說，他計劃在這個月會見美國總統川普 。

路透報導，威科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）上週末造訪俄羅斯 與烏克蘭，並與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）及俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）分別進行數小時會談。

然而，這些會談並未就如何終止戰事取得突破。這場戰爭至今已進入第5年。

澤倫斯基在WhatsApp媒體群組中告訴記者，他計劃在9月會見川普（Donald Trump），並打算討論一項冬季防空援助方案。

他表示：「關於庫許納談到的和平方案以及新想法—我可以告訴大家，當中確實有一些非常不錯且值得關注的構想。」

澤倫斯基未進一步說明細節，僅表示烏克蘭與美方特使同意先著手處理這些提案。

對於如何結束戰爭，烏克蘭與俄羅斯依舊意見分歧，關鍵議題之一在於烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）仍由烏國掌控的領土。俄羅斯宣稱這些土地屬於俄國，但經過多年激戰仍未能拿下。

過去幾個月，透過外交途徑終結俄烏戰爭的努力陷入停滯。澤倫斯基表示，他感謝美方努力恢復外交途徑。

他還說，烏克蘭、美國和歐洲的代表將在近期會面，為烏、俄、美三方會談做準備。

下一場三方會談可能由土耳其、阿拉伯聯合大公國、瑞士或其他國家主辦。澤倫斯基預期，屆時將討論糧食運輸及能源基礎設施等議題，並補充道，烏克蘭已準備好做出妥協。

澤倫斯基還說，雙方也必須繼續討論戰俘交換事宜，以擴大規模並加速進度。他說：「我們不只需要討論，更需要取得具體成果。」