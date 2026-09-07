我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

一枚1894年10美分硬幣 逾120萬美元售出

美烏密談曝光 澤倫斯基：普亭拚11月美國選舉前送川普外交成果

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日在基輔會晤美國總統川普的特使威科夫（左）。路透
烏克蘭總統澤倫斯基（右）6日在基輔會晤美國總統川普的特使威科夫（左）。路透

烏克蘭總統澤倫斯基7日接受美國政治新聞網Axios專訪表示，美國正斡旋俄羅斯與烏克蘭在冬季前採取措施，降低戰事升級程度，同時重啟談判，朝更全面的和平協議邁進。澤倫斯基認為，接下來數周是外交上的重要窗口，俄國總統普亭「需要川普」，不希望在美國期中選舉前惹川普不高興，也可能有意在選前促成進展，讓川普拿到一項可對外宣稱的外交成果。

澤倫斯基透露，川普特使這次密集穿梭莫斯科與基輔，主要目標是打破外交僵局、重啟談判，同時帶來一些新構想，包括俄烏在入冬前及冬季期間可能採取的降溫措施，涉及能源設施、穀物運輸、電力設施，以及石油與天然氣出口等議題，爭取今年冬季避免因能源基礎設施遭大規模攻擊而進一步升高戰事，並尋找能「讓雙方更接近和平」的措施。

澤倫斯基6日在基輔會晤川普的特使威科夫及庫許納。兩人此前才前往莫斯科，與普亭進行約3小時會談。澤倫斯基表示，美方特使向他傳達的訊息是「俄國人已準備好談判」，而他目前的理解是，普亭至少已「準備討論」如何推動談判向前發展的構想。

澤倫斯基表示，即使普亭本身無意讓局勢降溫，川普政府仍可能透過施壓促使俄方採取行動；被問到普亭是否可能希望在美國期中選舉前，讓川普取得一項外交成果時，他回答：「是的。」澤倫斯基指出，他感覺「普亭需要川普」，不想得罪川普。

澤倫斯基說，烏克蘭希望把握9月及10月重啟外交進程，本月稍晚在紐約舉行的聯合國大會可能成為美烏進一步磋商的場合，美俄烏也不排除再次舉行三方談判，但目前尚未作出決定。他認為，川普有可能在寒冬前真正啟動談判進程。

澤倫斯基表示，美方特使預計向川普簡報後，再與烏克蘭及歐洲官員磋商。

澤倫斯基還提到，美國同時支持另一項援助烏克蘭的「冬季方案」，內容包括防空及能源援助。他說，這「不只是飛彈」，還包括液化天然氣，以及降低局勢升級的相關措施。

不過，澤倫斯基仍認為，普亭正打算利用冬季對烏克蘭施加更大壓力。澤倫斯基表示，莫斯科希望透過冬季大規模攻勢，以及持續攻擊烏克蘭能源與基礎設施，對烏克蘭造成「重重一擊」，迫使基輔在談判中作出更多讓步。

澤倫斯基說：「俄國真的認為，這個冬天有助於他們擊垮我們。」他強調，烏克蘭已經做出所有能做的妥協，任何外交進程都仍須搭配安全保障及經濟支援方案，烏克蘭也必須在談判期間維持足夠軍事實力。

精華 FAQ

  • 他認為普亭需要川普，也不想在美國選前惹怒川普，甚至可能想在選前促成進展，讓川普能對外宣稱取得一項外交成果。

  • 主要是打破俄烏外交僵局、重啟談判，並提出冬前與冬季期間的降溫構想，涵蓋能源、穀物運輸、電力與油氣出口等議題。

  • 澤倫斯基認為俄方可能利用冬季加強對能源與基礎設施的攻擊，逼迫烏方讓步，因此談判必須搭配安全保障、經濟支援與足夠軍力。

普亭 澤倫斯基 川普

上一則

引領德國極右翼黨大勝地方選舉 邦總理候選人西格蒙德是誰？

延伸閱讀

川普特使首訪基輔 澤倫斯基：比愛國者飛彈還罩 美烏密談拋新構想

川普特使首訪基輔 澤倫斯基：比愛國者飛彈還罩 美烏密談拋新構想
澤倫斯基與美特使會談：內容很實質、但戰爭今冬仍持續

澤倫斯基與美特使會談：內容很實質、但戰爭今冬仍持續
CIA局長密訪莫斯科協調重啟和談 提美俄烏峰會

CIA局長密訪莫斯科協調重啟和談 提美俄烏峰會
普亭稱和平協議有望 澤倫斯基預告美代表將訪俄烏

普亭稱和平協議有望 澤倫斯基預告美代表將訪俄烏

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34
川普政府嚴格執行卡車司機必須會說英語，運輸部已關閉違規的110家駕駛學校。（路透）

英文不及格仍發照 逾110家駕校遭關閉⋯今日5件事

2026-09-01 13:20

超人氣

更多 >
同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌
郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲
賞秋葉最佳火車之旅 3旅遊達人都推薦這路線

賞秋葉最佳火車之旅 3旅遊達人都推薦這路線