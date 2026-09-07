美特使魏科夫先後訪問俄烏 稱推動安排三方會談
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俄羅斯全面侵略烏克蘭逾4年半時間，目前美國再次推動終戰，美方特使威科夫今天讚揚他近日前往莫斯科與基輔進行的磋商，並暗示可能安排新的三方和平會談。
法新社報導，威科夫（Steve Witkoff）於社群媒體X平台發文寫道：「取得了實質性進展，包括推動安排額外的三方會談。」
美國特使威科夫與庫許納（Jared Kushner）在9月5日、6日先後訪問俄羅斯和烏克蘭。
烏克蘭一位高階官員昨天告訴法新社，美方兩位特使提出更有效結束戰爭的新方案，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則示警，戰火似乎可能將持續至今年冬季。
克里姆林宮稍早表示，不排除恢復俄羅斯、烏克蘭及美國之間的三方會談。
莫斯科與基輔當局的代表曾於今年2月在瑞士日內瓦談判，當時由美國斡旋主導，但俄烏雙方未就領土問題達成協議。
威科夫與庫許納先後前往莫斯科和基輔，核心目的是推動結束俄烏戰爭的磋商，並尋求建立更進一步的和平對話架構，包含可能的三方會談。 他在X平台表示，近期磋商已取得實質性進展，內容包括推動安排額外的三方會談，顯示美方正試圖把俄烏雙邊接觸推向更高層次。 克里姆林宮稱不排除恢復俄羅斯、烏克蘭及美國之間的三方會談；先前2月在瑞士日內瓦的美方斡旋談判，則因領土問題未達成協議而破局。
精華 FAQ
威科夫與庫許納先後前往莫斯科和基輔，核心目的是推動結束俄烏戰爭的磋商，並尋求建立更進一步的和平對話架構，包含可能的三方會談。
他在X平台表示，近期磋商已取得實質性進展，內容包括推動安排額外的三方會談，顯示美方正試圖把俄烏雙邊接觸推向更高層次。
克里姆林宮稱不排除恢復俄羅斯、烏克蘭及美國之間的三方會談；先前2月在瑞士日內瓦的美方斡旋談判，則因領土問題未達成協議而破局。
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