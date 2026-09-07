美特使穿梭斡旋 克宮：不排除重啟俄烏美三方會談

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。美聯社

俄羅斯 克里姆林宮今天表示，不排除恢復俄國 、烏克蘭 及美國之間的三方會談，至於談判將於何時何地舉行，目前仍言之過早。

路透報導，美國特使威科夫（Steve Witkoff）以及庫許納（Jared Kushner）週末造訪俄國首都莫斯科與烏克蘭首都基輔，試圖為尋求結束俄烏戰爭但陷入停滯的和談注入新動力。克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及這次訪問時，做出上述表示。

培斯科夫在被問及三方會談是否將恢復時告訴記者：「關於三邊形式的重啟，你們昨天已經聽到基輔方面的聲明，庫許納先生也有類似說法。我們同樣不排除重啟這種三邊形式，但現在談地點和具體日期仍言之過早。」

對於美方最新和平方案的內容細節，或有哪些最棘手、尚待解決的問題，培斯科夫拒絕評論。

但他指出，克宮不排除俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）為討論美國特使此行而通話的可能性。

培斯科夫還說，俄方尚未收到美國特使昨天在基輔與烏克蘭官員接觸的任何相關訊息。