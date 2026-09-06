我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

烏克蘭官員：美國特使提出更具可行性終戰新提案

中央社基輔6日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基(右起)與美國特使威科夫、庫許納會面。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基(右起)與美國特使威科夫、庫許納會面。(歐新社)

烏克蘭總統府高層官員今天告訴法新社，美國特使庫許納和威科夫帶著可能更具可行性的終戰新提案前往基輔，與總統澤倫斯基以三人會談形式再度進行會商。

這位消息人士告訴法新社：「跟以前不同，現在這次的提案更有效…他們仍然在磋商，其實這才是最重要的部分。現在是三人共同討論。」

澤倫斯基稍早在與庫許納（Jared Kushner）和威科夫（Steve Witkoff）就結束對俄羅斯的戰爭進行會談後表示，領土問題只能「在領袖層級」解決。

他表示：「我想堅持我的看法，這類複雜問題只能在領袖層級解決。」他過去曾經呼籲與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面。

路透報導，過去的談判雙方在關鍵議題上仍有重大歧見，包括烏東頓巴斯地區（Donbas）的未來。俄羅斯要求基輔從當地仍受烏克蘭控制的城鎮帶撤離，但是基輔拒絕，認為仍有守住的可能。

澤倫斯基今天向記者表示：「頓巴斯問題…我認為，這就是這場戰爭的核心。」

對烏克蘭而言，來自歐美盟友的堅實安全保障是嚇阻俄羅斯再度進犯的關鍵。澤倫斯基表示已經針對相關議題進行討論，但是並未說明是否取得進展。

精華 FAQ

  • 烏克蘭總統府高層官員表示，庫許納和威科夫帶來一份可能更具可行性的終戰新提案，並與澤倫斯基進行三人會談，顯示磋商仍在持續推進。

  • 澤倫斯基強調，這類複雜的領土問題只能在領袖層級解決，並指出頓巴斯問題是這場戰爭的核心，顯示烏方不願在地方層級妥協。

  • 雙方在頓巴斯未來等關鍵議題上仍有重大歧見，俄方要求烏軍撤離部分地區，但烏方拒絕；同時烏克蘭也要求歐美提供堅實安全保障，以防俄羅斯再度進犯。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

上一則

與美特使會談後 澤倫斯基：目前看來冬天仍得繼續戰爭

下一則

俄美中領袖三方會談？ 俄羅斯副外長：未排除可能性

延伸閱讀

美特使會見普亭磋商俄烏止戰 擬6日訪基輔

美特使會見普亭磋商俄烏止戰 擬6日訪基輔
普亭與川普特使會談3小時 克宮：美方提出若干止戰構想

普亭與川普特使會談3小時 克宮：美方提出若干止戰構想
川普：俄烏戰爭是普亭澤倫斯基性格問題 衝突必須解決

川普：俄烏戰爭是普亭澤倫斯基性格問題 衝突必須解決
俄無人機襲烏國安局 澤倫斯基：直接瞄準局長辦公室

俄無人機襲烏國安局 澤倫斯基：直接瞄準局長辦公室

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34
英國哈利王子與妻子梅根2月26日隨世界衛生組織代表團抵達約旦安曼的胡笙國王癌症中心（King Hussein Cancer Center）。(路透)

沒有告別派對…哈利、梅根悄搬離加州 鄰居：社區幾乎沒人發現

2026-08-30 20:00

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨