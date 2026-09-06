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普亭與美特使閉門會談3小時 俄烏暫時停火 和談可望重啟

編譯俞仲慈／綜合報導
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俄羅斯總統普亭(右)5日在莫斯科接見川普總統的中東特使威科夫(中)與女婿庫許納(...
俄羅斯總統普亭(右)5日在莫斯科接見川普總統的中東特使威科夫(中)與女婿庫許納(左)，俄國同意暫停攻擊烏克蘭三天。（路透）

俄羅斯總統普亭5日在莫斯科接見美國代表團，商討重啟俄烏和談，並下令暫停攻擊基輔(Kyiv)三天，為俄烏停戰帶來新曙光。

據美聯社報導，美國特使威科夫(Steve Witkoff)與庫許納(Jared Kushner)5日搭乘專機抵達莫斯科，隔天前往克里姆林宮(Kremlin)拜會普亭，雙方進行三個多小時閉門會談，企圖重啟陷入停滯的停火協議。

今年元月，威科夫和庫許納訪問莫斯科並與普亭會談，不料美軍襲擊伊朗之後，川普無暇繼續推動俄烏停戰，導致停火協議進度延宕，俄羅斯趁機加強對烏克蘭首都基輔等其他城市的攻擊力道，利用烏克蘭防空系統不足，展開大規模轟炸，甚至持續至白晝。

由於兩國地面部隊均難以在長達775哩的前線推進，俄羅斯無人機對烏克蘭城市的攻擊愈演愈烈，烏克蘭也不甘示弱，加強對俄羅斯石油基礎設施的打擊力道，光是8月的攻擊次數已創下2022年開戰以來單月最高紀錄。

而且美國特使團抵達莫斯科前一天，俄羅斯一架無人機襲擊基輔最重要的政府建築物、也就是烏克蘭國家安全局(SBU)總部， SBU是參與俄羅斯境內縱深打擊行動的機構之一。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)5日也透過社群平台Telegram發文宣稱，俄羅斯對基輔與鄰近的波里斯皮爾(Boryspil)國際機場發動夜間空襲，並強調：「這是蓄意的，而且是近來第一次，顯然俄羅斯襲擊機場是針對美方可能動員飛機進駐烏克蘭的討論和準備所做的回應。」

不過隨著停火協議重啟，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)向塔斯社(Tass)證實，會談期間暫停攻擊烏克蘭首都：「普亭已下令，從今天午夜開始，三天內不得對基輔發動任何空襲行動。」

威科夫與庫許納結束莫斯科行程後，6日將飛往基輔訪問，澤倫斯基也釋出善意：「從現在至周六、周日與周一，烏克蘭準備停止對莫斯科的襲擊，我們也希望俄羅斯對基輔採取同樣做法。」並透露美國特使團抵達莫斯科後，雙方已經通話。

精華 FAQ

  • 雙方在克里姆林宮閉門會談3小時，核心目的是重啟陷入停滯的俄烏停火協議與和談機制，並尋求讓戰事先行降溫的具體安排。

  • 克里姆林宮表示，普亭已下令自今天午夜起3天內不得對基輔發動任何空襲，等於先對烏克蘭首都實施暫時停火，以利後續談判。

  • 澤倫斯基表示，烏克蘭也準備在周六至周一停止對莫斯科的襲擊，並希望俄羅斯做出同樣回應，顯示基輔對短期降溫談判抱持善意。

普亭 俄羅斯 庫許納

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