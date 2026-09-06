烏情報總部大樓首度被炸 澤倫斯基下令對等報復俄
川普派特使提終戰前夕，烏克蘭總統澤倫斯基4日聲稱，一架俄羅斯無人機擊中基輔市的烏克蘭安全局（SBU）中央大樓；它鎖定大樓內的安全局長辦公室。這是自俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，SBU總部首次受到攻擊。澤倫斯基下令向俄羅斯發動同類襲擊，SBU在俄國的對等機構是簡稱FSB的聯邦安全局。
澤倫斯基提到，「不幸的是，這棟大樓位於（首都的）弗拉迪米爾斯卡街，就在聖索菲亞主教座堂正對面。這架無人機直接瞄準大樓內的SBU局長辦公室」。
澤倫斯基還說，他已下令SBU做出適當且實質的回應，並與SBU代理局長波克拉德通話，一準備好就會對俄國此舉做出回應，烏軍會提供協助。SBU聲明，俄國人將為此受到「痛苦回應」，（烏克蘭接下來會）發動更多特種作戰、破獲更多俄國間諜網絡和更多敵人被清除。
烏克蘭外長西比哈視此舉為（俄烏情勢的）重大升級。一位烏克蘭高官稱，事發時波克拉德並不在該大樓內。SBU也聲明，波克拉德無恙，且一定會修復該大樓。
基輔市長克里契科表示，這起攻擊造成至少12人受傷。
近幾月俄烏在空戰上互襲，均加大彈道飛彈及遠程無人機的攻擊力道，尤其是無人機。紐約時報4日報導形容，這起發生在基輔市中心的攻擊，相當於外國鎖定一位在俄國首都莫斯科紅場的俄國最高官員，且SBU總部所在的大樓座落在基輔市最安全的地區之一。
烏克蘭情報示警，克里姆林宮正在醞釀升高衝突規模的計畫，普亭下令俄軍為數個軍事行動情境做好準備，可能鎖定北部發動攻勢，基輔與切爾尼戈夫被視為關鍵目標，為和平談判增添變數。
路透、法新社報導，烏戰4年半以來，SBU除負責策畫暗殺多名俄軍高層，已知也策動過多次大規模在俄境施襲，包括2022年以貨車炸彈破壞連接俄羅斯本土和俄占克里米亞大橋，翌年以無人艇轟炸該大橋橋墩。最矚目一次是去年代號「蛛網」行動中，把無人機偷運進俄境，協調轟炸多座軍事機場，破壞多架軍機，估計總值數十億美元。
一架俄羅斯無人機擊中基輔市的烏克蘭安全局SBU中央大樓，且目標直指局長辦公室。這是自2022年入侵以來，SBU總部首次遭到攻擊，具有高度象徵與軍事意義。 澤倫斯基下令SBU進行適當且實質的回應，要求對俄羅斯發動同類襲擊。他也與代理局長通話，表示烏軍會提供協助，SBU則稱將給予俄方痛苦回應。 基輔市長表示至少有12人受傷，SBU也說大樓將會修復、局長平安無事。烏克蘭外長則認為這是重大升級，並警告克里姆林宮可能正醞釀擴大衝突。
精華 FAQ
一架俄羅斯無人機擊中基輔市的烏克蘭安全局SBU中央大樓，且目標直指局長辦公室。這是自2022年入侵以來，SBU總部首次遭到攻擊，具有高度象徵與軍事意義。
澤倫斯基下令SBU進行適當且實質的回應，要求對俄羅斯發動同類襲擊。他也與代理局長通話，表示烏軍會提供協助，SBU則稱將給予俄方痛苦回應。
基輔市長表示至少有12人受傷，SBU也說大樓將會修復、局長平安無事。烏克蘭外長則認為這是重大升級，並警告克里姆林宮可能正醞釀擴大衝突。
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