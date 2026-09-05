普亭會晤川普特使3小時 討論結束烏克蘭戰爭 會談結果曝光

俄羅斯總統普亭5日在克里姆林宮會晤美國代表，磋商結束烏克蘭戰爭。(路透)

紐約時報與路透報導，俄羅斯總統普亭 5日在克里姆林宮會晤美國總統川普 女婿庫許納與白宮特使威科夫，討論結束烏克蘭 戰爭。會後，克里姆林宮幕僚鄂夏柯夫稱會談「非常有益」，但未透露取得突破的跡象。

普亭迎接美方代表時暗示此行任務「當然並不簡單」，並請美方轉達對川普的問候與謝意，肯定川普為結束俄烏戰爭所做的努力，稱他明知面對的是艱難局面，仍持續推動斡旋、尋求解決衝突。庫許納則以俄語向普亭祝賀「節日快樂」，當天適逢莫斯科慶祝城市日。

根據鄂夏柯夫，這場會談超過3小時，威科夫與庫許納提出多項可能的解決構想，但未透露細節。普亭則重申俄軍正取得實質進展、有信心達成目標，並要求處理「衝突的所有根源」。這些是俄方在戰爭期間一再提出的說法。

鄂夏柯夫並稱，會談也深入討論俄美經濟合作與大型互利計畫，形容整體談判「正逢其時且非常有益」。負責與白宮進行非正式談判的普亭特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）形容這是一次「重要的和平斡旋之行」。

路透報導，會後威科夫與庫許納未發表評論，這是兩人自1月以來再度訪俄，接下來他們將轉往基輔磋商。會前，普亭下令俄軍3天內停止攻擊基輔，以確保美方代表的安全。

普亭稱俄軍自5日0時起未再攻擊基輔，但當地同時仍拉響防空警報。烏克蘭總統澤倫斯基則指俄軍空襲是在回應美方可能赴烏安排，並承諾烏方7日前暫停攻擊莫斯科。

美方代表此行距離中央情報局長拉特克里夫訪俄僅逾1周；拉特克里夫當時曾向俄方示警戰爭前景不利，並敦促莫斯科停戰。

紐時報導指出，目前俄烏距離和解仍相當遙遠。

克里姆林宮發言人培斯科夫4日肯定美方持續斡旋的善意，但重申俄方堅持烏軍須先撤出頓內次克與盧甘斯克，才可能停火，烏方已拒絕這項要求；就在前一天，普亭已表明，不論美方如何斡旋，「俄國與烏克蘭首先都必須彼此達成協議」。