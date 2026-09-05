川普派特使提終戰之際 俄軍轟烏克蘭東南部釀4死
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俄烏戰爭已經持續4年多時間，雙方正動用長程飛彈與無人機互轟，烏克蘭當局官員今天則指出，俄羅斯空襲烏國東南部造成4人喪命。
法新社報導，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）軍事行政首長甘扎（Oleksandr Ganzha）表示，卡緬斯科耶市（Kamianske）遇襲導致4人喪生。
甘扎還說道，另有5人受傷，包含1位送往加護病房接受治療的30歲女性。
這場空襲發生之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正提議與俄羅斯停火，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）則即將要訪問俄烏兩國。
美國總統川普（Donald Trump）昨天聲稱，魏科夫和庫許納帶著一項旨在終結俄烏戰爭的方案。
烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州官員指出，卡緬斯科耶市遭俄軍空襲後共有4人死亡，另有5人受傷，其中1名30歲女性傷勢較重，已送加護病房治療。 空襲發生時，澤倫斯基正提議與俄羅斯停火，美國特使魏科夫和庫許納則準備訪問俄烏兩國，顯示戰場衝突與外交斡旋同時進行。 美國總統川普表示，魏科夫與庫許納正帶著一項旨在終結俄烏戰爭的方案，顯示華府希望透過特使行動推動停火或和平談判。
精華 FAQ
烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州官員指出，卡緬斯科耶市遭俄軍空襲後共有4人死亡，另有5人受傷，其中1名30歲女性傷勢較重，已送加護病房治療。
空襲發生時，澤倫斯基正提議與俄羅斯停火，美國特使魏科夫和庫許納則準備訪問俄烏兩國，顯示戰場衝突與外交斡旋同時進行。
美國總統川普表示，魏科夫與庫許納正帶著一項旨在終結俄烏戰爭的方案，顯示華府希望透過特使行動推動停火或和平談判。
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