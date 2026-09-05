普亭下令暫停攻擊基輔3天 迎川普特使稱「和平締造者」
克里姆林宮今天宣布，俄羅斯總統普亭已經下令，從今天午夜起，對基輔的空襲暫停3天，以配合美國總統川普特使對烏克蘭首都進行訪問。
國家通訊社塔斯社（TASS）引述克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的話報導：「俄羅斯總統及三軍統帥…已經下令從今天午夜起，3天內不得襲擊基輔。」
美聯社報導，培斯科夫表示，普亭（Vladimir Putin）上述決定與美國特使威科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）即將前往基輔展開和談的準備工作有關。
俄羅斯國營媒體報導，魏科夫和庫許納今天抵達莫斯科，試圖重啟已經陷入停滯的相關努力，以結束俄羅斯對烏克蘭的全面侵略。兩人在莫斯科會談後，預計將前往基輔。
此行正值雙方加劇空襲之際。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）此前表示，美國特使訪問期間，烏方將暫停空襲，並且呼籲莫斯科採取同樣措施。
塔斯社稍早報導，普亭特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）在機場迎接美國特使。他並且在社群媒體分享美國代表團下機時與其會面的照片，圖說寫道：「歡迎來到莫斯科，和平締造者。」
威科夫與川普女婿庫許納上一次已知的莫斯科行是在1月間，兩人當時在克宮會見普亭。
他們從未造訪過基輔。澤倫斯基表示，期待兩人明天抵達烏克蘭首都。
普亭下令自今天午夜起，3天內不得襲擊基輔，重點是暫停對烏克蘭首都的空襲。克里姆林宮稱此舉與美國特使即將到訪、推進和談準備有關。 威科夫與庫許納先抵達莫斯科，目的是重啟已陷入停滯的結束戰爭努力，之後預計前往基輔。這趟行程被視為推動俄烏和談的重要外交接觸。 澤倫斯基先表示，烏方在美國特使訪問期間會暫停空襲，並呼籲莫斯科跟進。俄方隨後宣布暫停攻擊基輔3天，雙方都在營造談判氛圍。
精華 FAQ
普亭下令自今天午夜起，3天內不得襲擊基輔，重點是暫停對烏克蘭首都的空襲。克里姆林宮稱此舉與美國特使即將到訪、推進和談準備有關。
威科夫與庫許納先抵達莫斯科，目的是重啟已陷入停滯的結束戰爭努力，之後預計前往基輔。這趟行程被視為推動俄烏和談的重要外交接觸。
澤倫斯基先表示，烏方在美國特使訪問期間會暫停空襲，並呼籲莫斯科跟進。俄方隨後宣布暫停攻擊基輔3天，雙方都在營造談判氛圍。
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