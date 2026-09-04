普亭鬆口和談 國際小麥價跌 澤倫斯基：美代表將訪俄烏

俄羅斯總統普亭3日在東方經濟論壇上暗示，俄烏有機會進行「具建設性的和平談判」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 普亭在東方經濟論壇釋出和談訊號後，國際小麥價格因市場獲利了結而下跌，澤倫斯基也表示美國談判代表將很快訪問莫斯科與基輔。

俄羅斯 總統普亭 3日在海參崴舉行的東方經濟論壇（EEF）上暗示，俄羅斯與烏克蘭之間有機會進行「具有建設性的和平談判」後，芝加哥小麥期貨價一度應聲挫跌3.55%，至每英斗746.5美分，是一周最低水準。對普亭稱和平協議有望，烏克蘭總統澤倫斯基 預告美國談判代表將訪俄烏。

路透報導，普亭3日表示，有機會達成和平協議，結束在烏克蘭的戰爭；包括美國與中國在內的一些國家，都已準備支持這樣一個和平方案，「然而，問題還是必須由俄羅斯和烏克蘭這兩個牽涉到這場衝突的國家來解決，這才是正確的方式。不過我們仍感謝試圖調解此問題的所有人。有機會嗎？我個人認為有的。」

不過，普亭同時重申，烏克蘭針對俄羅斯領空發出的風險警告已構成「國家恐怖主義」。俄羅斯官媒RT報導，他表示俄方不會與「恐怖分子」談判。塔斯社則引述普亭說，俄羅斯尋求的不是凍結戰爭，而是結束戰爭，並準備與有意願者談判；但若烏克蘭攻擊俄羅斯設施，俄方將予以回應。

彭博資訊報導，ETG Commodities BV資深經理人Sarunas Cebelis說，小麥這個月來的漲勢，有80%-90%是因為黑海局勢升級，因此仍何和平的機會都代表著獲利了結，小麥價格因而下跌。

對普亭表示有機會達成結束烏克蘭戰爭的協議，澤倫斯基則在例行視訊談話中表示，試圖促成協議的美國談判代表，很快就會訪問俄國首都莫斯科以及烏國首都基輔。

澤倫斯基則表示，美國談判代表很快將訪問莫斯科及基輔，雙方預計未來幾天會面。他說，美國持續積極參與和平進程相當重要。美國總統川普也表示，希望戰爭及雙方承受的損失能夠告終，並希望普亭準備好達成和平協議後舉行峰會。