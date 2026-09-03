不只是度假天堂 WSJ：馬爾地夫成俄國避制裁秘密樞紐

「華爾街日報」報導，馬爾地夫已成為俄羅斯規避制裁的秘密樞紐，有數億美元的西方商品經此運往莫斯科。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： WSJ指出馬爾地夫成俄國規避制裁的新秘密樞紐。

WSJ指出馬爾地夫成俄國規避制裁的新秘密樞紐。 重點二： 數億美元受限商品疑經馬爾地夫機場轉運莫斯科。

數億美元受限商品疑經馬爾地夫機場轉運莫斯科。 重點三：西方官員疲於追堵漏洞，俄方仍持續擴大通道。

「華爾街 日報」獨家報導，馬爾地夫已成為俄羅斯 規避制裁的秘密樞紐，有數億美元的西方商品經此運往莫斯科，西方官員只能像打地鼠般疲於奔命。

南亞群島國家馬爾地夫擁有白色沙灘、碧綠海水與僻靜豪華度假村，每年吸引數以百萬名遊客。然而，在明信片般的完美景致背後，一種新的貿易活動正悄然形成－由多家企業形成的網絡，協助俄羅斯規避制裁。

根據「華爾街日報」檢視過的文件及與西方官員的訪談，價值數億美元的受限制商品，或是運往遭制裁企業的商品，在馬爾地夫機場易手。

其中一些商品具有軍民兩用性質。根據有關文件及官員說法，機場的貨艙經常裝滿飛機零件、電子零組件及其他受限制商品。

與俄羅斯規避制裁的主要管道相比，經由馬爾地夫流通的商品金額相對較小。俄羅斯規避制裁的主要管道包括中國、土耳其和阿拉伯聯合大公國，這3國每年合計涉及約150億美元的俄羅斯受限制進口商品。

但經由馬爾地夫的商品流通此前並未被報導，顯示俄羅斯規避西方限制措施的行動範圍之廣，就連全球一些不起眼、令人意想不到的地方，都成為商品流通的管道。

在4年多的戰爭期間，俄羅斯當局一再展現找出制裁漏洞的能力，讓西方官員在試圖切斷維持俄羅斯戰爭機器和經濟運轉的商品流動時，只能像打地鼠般疲於奔命。

馬爾地夫政府以及營運該機場的馬爾地夫機場公司(Maldives Airports Company)未回應置評要求。

另據義大利晚郵報報導，義大利國防部聘烏克蘭前防長費多羅夫擔任顧問，引爆俄義外交衝突。俄外交部發言人沙卡洛娃痛批義大利荒謬，義國防部長克羅塞托強硬回擊，義政府決策不需徵詢俄羅斯，兩人互酸還引述知名童話家著作精彩過招。

現年35歲的費多羅夫(Mykhailo Fedorov)是烏克蘭史上最年輕國防部長，他任職僅6個月，在今年7月遭烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)撤換，引發全國性抗議，也使澤倫斯基陷入總統任期內最嚴重的政治危機。

義大利國防部日前宣布聘請費多羅夫擔任「國防創新顧問」，俄國 發言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)痛批義大利找烏克蘭前防長當軍事顧問的行徑，不僅荒謬可笑，根本是一齣鬧劇，「我替義大利人感到悲哀，義大利聘請一位一心想殺掉更多俄羅斯人的顧問，證明西方國家只想利用烏克蘭人。」

義大利國防部對此強硬反擊，部長克羅塞托(Guido Crosetto)表示，「我理解她更希望義大利決策之前先諮詢過莫斯科當局，但我們只考慮羅馬，而不是莫斯科、基輔或華盛頓。」

華爾街日報獨家報導，馬爾地夫已成為俄羅斯規避制裁的秘密樞紐。(路透)