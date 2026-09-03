澤倫斯基示警俄領空將充滿烏無人機 普亭回嗆1句話

俄羅斯莫斯科州波多利斯克（Podolsk）7月20日遭烏克蘭無人機攻擊後冒出濃煙。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 澤倫斯基警告俄羅斯領空因無人機活動而變得極度危險。

澤倫斯基警告俄羅斯領空因無人機活動而變得極度危險。 重點二： 普亭回嗆不會與恐怖分子談判，並威脅將強硬回應。

普亭回嗆不會與恐怖分子談判，並威脅將強硬回應。 重點三：俄烏互相加劇攻擊，俄方空襲基輔、烏方鎖定俄國能源設施。

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)1日警告航空公司和保險公司，烏克蘭無人機 出沒已使俄羅斯天空變得危險、不宜使用，領空實際上也正逐漸關閉。對此，俄羅斯總統普亭 回應，不可能「與恐怖分子談判」。

俄羅斯近幾周加強空襲烏克蘭，首都基輔連續第六天遭到猛烈攻擊，最近一次造成12人死亡、另有多人受傷。烏克蘭則頻繁以無人機攻擊俄羅斯目標，其中許多與俄國石油產業有關，也包括零售場所。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基在夜間談話中表示：「今天，我們要提醒所有使用俄羅斯領空的每家航空公司、保險公司，以及所有仍在使用俄羅斯主要機場的人，俄國領空正逐漸變成極度危險的空間。」

他指出：「烏克蘭未以任何形式威脅民航，絕非針對任何一架民用飛機。只是俄羅斯上空將出現大量無人機，(機隊)規模必須納入考量。」

烏克蘭無人機常在俄羅斯各地機場周圍現蹤，導致機場航班受擾，且過去數月烏克蘭無人機明顯增加。

澤倫斯基說：「我們烏克蘭人不樂見無辜者喪生，因此對我方夥伴提出警告：俄羅斯天空安全無虞的日子已結束。」

他補充說：「密集部署無人機的天空不適合民航。只要戰爭持續，俄羅斯天空就會遍布無人機。」

不過澤倫斯基也說，烏克蘭的國際夥伴提出要求時，基輔基於「外交和談判考量，將在特定時段和地點」清空俄羅斯上空的無人機。

俄羅斯官媒RT報導，普亭當天在吉爾吉斯舉行的上海合作組織(SCO)峰會場邊記者會上，被問及如何回應澤倫斯基的談話。他表示：「如果這是公開說出來的，那根本就是朝國家恐怖主義邁出的一步。」普亭並指出，烏方一方面要求俄羅斯恢復談判及面對面會晤，但俄方「不會與恐怖分子談判」。

普亭還警告，如果基輔針對民用航空的威脅導致任何悲劇，莫斯科會設法回應，「不要有任何人懷疑這一點」。

塔斯社報導，普亭表示，俄羅斯希望的不是凍結俄烏戰爭，而是結束戰爭，在烏克蘭和歐洲實現持久和平，也準備與所有有意願的人展開談判。不過，他已指示俄軍準備並對烏克蘭能源設施發動大規模攻擊。他還說，如果烏克蘭攻擊俄羅斯設施，就會遭到回應，烏克蘭境內任何軍事設施也都是俄軍的合法目標。

至於位於英國、為烏克蘭軍隊生產武器的設施是否可能成為俄軍攻擊目標，普亭僅稱這是「軍事機密」。

烏克蘭總統澤倫斯基示警，俄羅斯領空將變得「一點也不安全」，基輔正在此處部署大量無人機。(歐新社)