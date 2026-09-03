安全局軍情局執法衝突駁火 澤倫斯基怒斥槍口向內

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭 驚傳安全局與軍情局兩大國安機構的人員執法衝突上演當街槍戰，總統澤倫斯基 斥責兩機構槍口對內，要求展開調查。

英國「金融時報」指出，澤倫斯基在2日晚談話時表示，烏克蘭最大情報機構安全局（SBU）及軍事情報局（HUR）人員之間發生「令人髮指事件」。

他說：「在烏克蘭，唯一該被槍打的是俄羅斯 占領者，這是為保衛烏克蘭。至於其他任何形式的駁火，我們國家都絕不將其視為有權從事的行為。」

澤倫斯基表示事件將由檢察機關偵辦，「必須有人為此負責，包括情報與安全機關的首長，必須針對涉案人員作出處分；兩機構也都必須展開內部調查」。

社媒2日廣傳基輔第聶伯羅夫斯基區（Dniprovskyi）發生安全局與軍情局人員駁火的消息與影音，之後烏克蘭安全局發布的聲明卻前後矛盾。

安全局一開始說他們與軍情局聯手挫敗一起俄羅斯策畫的「恐怖攻擊」，但之後改稱是安全局人員執行搜查時遭阻撓，安全局精銳的「阿爾法」（Alpha）部隊幹員開槍並逮捕3人，這3人「隸屬烏克蘭其中一個國防單位」，期間有數人受傷。

這次衝突似乎與早先「俄羅斯志願軍」（RVC）一名指揮官遭逮捕有關。RVC是一支由俄羅斯民族主義者組成、為烏克蘭作戰的部隊，後被納入烏克蘭軍情局；俄國則將RVC列為恐怖組織。

俄羅斯志願軍方面1日表示，他們的副指揮官卡普盧諾夫（Stepan Kaplunov）幾天前被帶走，且沒有得到任何有關他被控罪的訊息。卡普盧諾夫的律師告訴烏克蘭調查新聞媒體Slidstvo，稱他的當事人8月底遭安全局逮捕，2日又被帶回自己的公寓搜查，就在這時軍情局人員試圖阻止安全局人員進入公寓。

綜合烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）與今日俄羅斯（RT）報導，烏克蘭兩大安全機構的安全局與軍情局人員在基輔市中心相互開槍，造成3名現役人員受傷，公寓大樓外留下一灘血跡。

烏克蘭真理報指雙方人員最初發生口角，之後隨更多安全局人員抵達並試圖拘留對方人員導致事態升級，最終演變成槍戰。烏克蘭多家媒體普遍推測，正是逮捕卡普盧諾夫一事，讓安全局與軍情局原本就存在的緊張關係進一步升溫。

澤倫斯基公開譴責這起事件後簽署命令，將安全局負責保密部門的主管赫拉莫夫（Oleh Khramov）解職。

今日俄羅斯指出，2014年烏克蘭廣場革命推翻親俄政府後，安全局與軍情局都在美國中央情報局（CIA）的協助下進行重組，但之後彼此產生嫌隙。

據報導2022年烏克蘭安全局以涉嫌替俄國從事間諜活動為由，就地處決當時烏克蘭談判代表之一的銀行家基列耶夫（Denys Kireyev），但事後基列耶夫被揭其實是為軍情局工作。

英國「金融時報」認為，這起暴力事件令外界質疑，基輔當局還有多大能力約束國內的情治單位；自2022年俄國入侵以來，這些單位的影響力與資源大幅膨脹。