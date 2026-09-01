我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「新新三樣」崛起？滙豐：中國已成全球創新與科技重要推動力

處事低調、不惹麻煩 夏末好運4生肖 他好口碑再收大訂單

俄軍近全天空襲 噴射無人機快3倍、基輔生活大亂

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭首都基輔近日連續遭俄羅斯空襲，市區升起濃煙。(路透)
烏克蘭首都基輔近日連續遭俄羅斯空襲，市區升起濃煙。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：俄軍以噴射動力無人機對基輔發動近乎全天候空襲。
  • 重點二：新型天竺葵時速約480公里，速度約為舊版3倍。
  • 重點三：持續空襲癱瘓交通與生活，基輔居民難以正常作息。

華爾街日報8月31日報導，俄羅斯正利用不斷擴大的噴射動力無人機機隊，結合改良武器與新戰術，對烏克蘭首都基輔發動近乎不間斷的攻擊，民眾要維持正常生活，恐比戰爭初期幾周以來的任何時候都更加困難。

連結：https://x.com/AMK_Mapping_/status/2093283783609135173?s=20

俄軍自27日起，從夜間週期性的大規模攻擊，轉為全天候發動零星空襲。改良自伊朗「見證者」（Shahed）型無人機的「天竺葵」（Geran）噴射動力無人機，形同較不精密的巡弋飛彈，時速可達約480公里，大約是舊版3倍，也標誌著俄羅斯對烏克蘭城市的戰爭進入新階段。

截至今年夏天，基輔及其他城市周邊的防空系統往往能擊落約90%的舊式螺旋槳動力天竺葵無人機，並經常使用廉價攔截無人機，但速度更快的噴射動力版本讓烏克蘭防空系統承受更大壓力。空襲警報全天持續響起，市民數日來幾乎沒有片刻能擺脫尖嘯的警報聲、頭頂無人機的嗡嗡聲、奔向防空洞及爆炸聲。

此外，俄羅斯也持續向烏克蘭城市發射彈道飛彈和巡弋飛彈，聯合空襲目標無所不包，從軍用與民用工廠、能源基礎設施，到連鎖雜貨店和其他零售商的倉庫。烏克蘭空軍出動F-16等戰機對付噴射動力無人機，可攜式地對空飛彈及固定式防空系統也協助攔截，但尚未公布噴射動力無人機的攔截數據。

連結：https://x.com/AMK_Mapping_/status/2093459609940046031?s=20

由於烏克蘭缺乏愛國者攔截彈，彈道飛彈尤其難以攔截。空軍發言人伊格納特（Yurii Ihnat）指出，比起螺旋槳動力舊版，噴射動力無人機抵達目標的比例更高；俄軍在部分攻擊中使用的天竺葵無人機，目前多達三分之二採用噴射動力。

持續空襲也打亂基輔居民的日常生活。橋梁在攻擊期間關閉，導致大眾運輸不穩定；計程車需求增加、價格上漲，商務會議移至地下停車場，晚間音樂會改在地鐵站舉行，雜貨店和餐廳則因警報反覆開關。到了夜間，一覺睡到天亮也成為奢侈。

從事藝術評論工作的28歲基輔居民霍姆琴科（Milena Khomchenko）因空襲及冬季將至的壓力，近來經常失眠到凌晨4時，睡眠不足也讓工作更加困難。她表示，持續攻擊讓交通、物資、食物和其他必需品都承受壓力，很難規劃一周的工作，「現在根本什麼都無法規劃。」

精華 FAQ

  • 俄軍自27日起從夜間大規模攻擊，轉為全天候零星空襲，幾乎不間斷施壓基輔。這種新戰術讓空襲警報長時間響起，民眾難以獲得片刻安寧。

  • 噴射動力天竺葵時速約480公里，約為舊版3倍，部分攻擊中甚至占到三分之2。速度更快代表攔截時間更短，也讓原本能擊落約90%舊型無人機的防空系統壓力倍增。

  • 攻擊導致橋梁關閉、交通不穩、計程車漲價，會議改到地下停車場，音樂會移至地鐵站，商店與餐廳也因警報頻繁開關。居民普遍睡眠不足，連一周行程都難以規劃。

無人機 俄羅斯 烏克蘭

上一則

紐時：美軍轟伊朗火箭發射器 曝光罕見的布雷手段

下一則

法國前總理巴拉杜逝世 馬克宏悼「心繫國家」

延伸閱讀

「見證者」無人機大升級 時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自中國

「見證者」無人機大升級 時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自中國
烏頻轟俄民用設施 普亭嗆「打開潘朵拉盒子」 將鎖定經濟領域回擊

烏頻轟俄民用設施 普亭嗆「打開潘朵拉盒子」 將鎖定經濟領域回擊
CIA局長訪俄 警告勿襲北約、停助伊朗 川普1句話緩頰

CIA局長訪俄 警告勿襲北約、停助伊朗 川普1句話緩頰
俄無人機「雙重襲擊」烏克蘭購物中心 14死逾120傷

俄無人機「雙重襲擊」烏克蘭購物中心 14死逾120傷

熱門新聞

哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27
伊朗首都德黑蘭26日晚間，一名男子在抗議美國示威活動中舉起伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼的畫像。(歐新社)

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

2026-08-26 18:47
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
伊朗當局近期勒令數十家咖啡館停業，年輕人僅存的「奢侈」消遣也受到打壓。圖為德黑蘭一家咖啡館。(路透資料照)

伊朗年輕人「最後一項奢侈」被盯上 當局勒令數十家咖啡館停業

2026-08-24 23:27
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一；示意圖（歐新社）

貧困村莊人人領700美元 全球最大規模「無條件發現金」實驗曝

2026-08-27 04:10

超人氣

更多 >
金馬影帝400萬遺產贈印尼看護傳「1年花光」赴台重操舊業

金馬影帝400萬遺產贈印尼看護傳「1年花光」赴台重操舊業
家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家
空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的

空服員機艙口迎接不只為說「歡迎登機」 其實暗藏多重目的
45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天
紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化