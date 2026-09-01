俄軍近全天空襲 噴射無人機快3倍、基輔生活大亂

烏克蘭首都基輔近日連續遭俄羅斯空襲，市區升起濃煙。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 俄軍以噴射動力無人機對基輔發動近乎全天候空襲。

俄軍以噴射動力無人機對基輔發動近乎全天候空襲。 重點二： 新型天竺葵時速約480公里，速度約為舊版3倍。

新型天竺葵時速約480公里，速度約為舊版3倍。 重點三：持續空襲癱瘓交通與生活，基輔居民難以正常作息。

華爾街日報8月31日報導，俄羅斯 正利用不斷擴大的噴射動力無人機 機隊，結合改良武器與新戰術，對烏克蘭 首都基輔發動近乎不間斷的攻擊，民眾要維持正常生活，恐比戰爭初期幾周以來的任何時候都更加困難。

連結：https://x.com/AMK_Mapping_/status/2093283783609135173?s=20

俄軍自27日起，從夜間週期性的大規模攻擊，轉為全天候發動零星空襲。改良自伊朗「見證者」（Shahed）型無人機的「天竺葵」（Geran）噴射動力無人機，形同較不精密的巡弋飛彈，時速可達約480公里，大約是舊版3倍，也標誌著俄羅斯對烏克蘭城市的戰爭進入新階段。

截至今年夏天，基輔及其他城市周邊的防空系統往往能擊落約90%的舊式螺旋槳動力天竺葵無人機，並經常使用廉價攔截無人機，但速度更快的噴射動力版本讓烏克蘭防空系統承受更大壓力。空襲警報全天持續響起，市民數日來幾乎沒有片刻能擺脫尖嘯的警報聲、頭頂無人機的嗡嗡聲、奔向防空洞及爆炸聲。

此外，俄羅斯也持續向烏克蘭城市發射彈道飛彈和巡弋飛彈，聯合空襲目標無所不包，從軍用與民用工廠、能源基礎設施，到連鎖雜貨店和其他零售商的倉庫。烏克蘭空軍出動F-16等戰機對付噴射動力無人機，可攜式地對空飛彈及固定式防空系統也協助攔截，但尚未公布噴射動力無人機的攔截數據。

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由於烏克蘭缺乏愛國者攔截彈，彈道飛彈尤其難以攔截。空軍發言人伊格納特（Yurii Ihnat）指出，比起螺旋槳動力舊版，噴射動力無人機抵達目標的比例更高；俄軍在部分攻擊中使用的天竺葵無人機，目前多達三分之二採用噴射動力。

持續空襲也打亂基輔居民的日常生活。橋梁在攻擊期間關閉，導致大眾運輸不穩定；計程車需求增加、價格上漲，商務會議移至地下停車場，晚間音樂會改在地鐵站舉行，雜貨店和餐廳則因警報反覆開關。到了夜間，一覺睡到天亮也成為奢侈。

從事藝術評論工作的28歲基輔居民霍姆琴科（Milena Khomchenko）因空襲及冬季將至的壓力，近來經常失眠到凌晨4時，睡眠不足也讓工作更加困難。她表示，持續攻擊讓交通、物資、食物和其他必需品都承受壓力，很難規劃一周的工作，「現在根本什麼都無法規劃。」