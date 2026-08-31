CIA局長密訪莫斯科 提美俄烏峰會 協調重啟和談

俄羅斯連日空襲烏克蘭。圖為29日烏克蘭基輔地區米拉一座倉庫爆炸後的慘狀。（美聯社）

美國新聞網站「Axios」29日引述兩位聽取相關簡報的消息人士報導，美國中情局（CIA ）局長拉特克利夫25日密訪莫斯科期間，提議舉行美俄烏三方峰會，以結束俄烏戰爭。

美國總統川普曾提議舉行三方峰會，儘管烏克蘭 總統澤倫斯基同意，但俄羅斯總統普亭 拒絕。這是拉特克利夫首次親自參與促成俄烏突破的外交作為。美國官員28日向澤倫斯基簡報拉特克利夫這次俄國行的相關事宜，包括他提議重啟俄烏戰爭的和平談判。

拉特克利夫此行和俄國對口高官會面，即「對外情報局」（SVR）局長納雷什金與聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫。拉特克利夫這次旨在確認和釐清納、波兩人，是否有助川普政府說服普亭同意重返由美國調解的烏戰相關談判。在美俄情報頭子間的「拉波會」後，拉特克利夫認為，波特尼科夫的態度具建設性且積極，可能有助美方重啟讓俄烏和談的外交作為。

川普26日接受美國保守派政治評論員貝克專訪時指稱，拉特克利夫此次基本上算是半例行性行程，並非旨在提醒俄方勿入侵北約（NATO）的歐洲成員國，尤其是立陶宛及愛沙尼亞等波羅的海三國。

儘管烏克蘭總統府幕僚長布達諾夫27日宣稱，烏俄最快可能9月重啟由美國調解的談判。烏克蘭總統府副幕僚長帕利薩28日卻聲稱，普亭為了攻擊烏北，已下令俄軍準備幾個作戰想定。在美國2月底對伊朗開戰後，相關談判就暫停。

美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納過去幾月也曾與俄國對口高官會面，但至今幾無進展。

澤倫斯基30日說，俄國28日晚間出動無人機攻擊烏克蘭基輔地區ㄧ處軍事設施的彈藥和無人機庫，引發火災及爆炸，釀成38人喪生、4人失蹤。這是今年以來，俄方在該地區造成死亡人數最多的一波攻擊。